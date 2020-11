COVID-19 :

Existe toujours de nombreuses incertitudes entourant le COVID-19, bien que peu à peu de nouvelles caractéristiques du pathogène deviennent connues. Maintenant, une étude publiée dans le Journal Clinical Medicine établit un classification en quatre groupes en fonction de la gravité le patient traverse.

Sous le titre ‘Prédire les résultats cliniques avec des grappes phénotypiques dans la pneumonie COVID-19: une analyse de 12066 patients hospitalisés du registre espagnol SEMI-COVID-19 ‘, a été réalisée par des centaines d’internistes de la Société espagnole de médecine interne (SEMI) après avoir analysé 12 066 patients hospitalisés pour une infection par le SRAS-CoV-2.

le Dr Manuel Rubio-Rivas, un médecin interniste, membre du SEMI et premier signataire de l’article scientifique, explique en 20 Minutes que l’étude distingue “Quatre sous-types cliniques de patients hospitalisés, en tenant simplement compte des symptômes. »Selon le médecin, parmi ceux-ci, il y a deux avec un mauvais pronostic et une «mortalité hospitalière» et deux autres avec un meilleur pronostic, et presque tous ont de la fièvre, de la toux et un essoufflement.

Premier groupe: taux d’admission et mortalité plus élevés aux USI

A ce groupe appartiennent 72,4% des patients qui ont participé à la recherche. Ils ont présenté les symptômes les plus courants de la maladie: fièvre, toux et dyspnée. En ce qui concerne les caractéristiques des patients, il s’agissait généralement d’hommes plus âgés avec une prévalence plus élevée de pathologies, et dont les symptômes s’aggravaient rapidement. Donc, un patient sur 10 de ce groupe a dû être admis en unité de soins intensifs (USI), et un quart d’entre eux sont morts.

Deuxième groupe: taux d’admission et mortalité plus faibles aux USI

Ce deuxième groupe c’est beaucoup plus minoritaire, puisqu’elle représente 9,9% des patients. Ceux-ci ont présenté ageusie (difficulté à détecter le goût) et anosmie (perte d’odorat), qui pourrait également s’accompagner des autres symptômes caractéristiques du premier groupe (fièvre, toux et / ou dyspnée). La grande différence est que le taux d’admission en UCi et la mortalité sont nettement plus faibles et c’est celui avec les pourcentages les plus bas parmi les quatre.

Troisième groupe: combinaison de symptômes

Ici, 880 patients ont été inclus, représentant 7,3% du total. Les patients ont présenté un combinaison de symptômescomme des douleurs articulaires et / ou musculaires, des maux de tête et de la gorge, et même de la fièvre, de la toux et / ou de la dyspnée. Comme révélé dans l’étude, 10,8% des personnes classées dans ce groupe devaient être admises à l’USI.

Quatrième groupe: mortalité élevée

Ce groupe était composé d’environ 1253 patients, 10,4%. Il était composé de les personnes infectées qui ont développé de la diarrhée, des vomissements et des douleurs abdominales, ainsi que fièvre, toux et / ou dyspnée. ses Le taux d’admission aux soins intensifs est bien inférieur à celui du troisième groupe (8,5%), mais leur pourcentage de la mortalité est la deuxième plus élevée de tous les groupes (18,6%).

Triade des symptômes

L’appel “triade” de symptômes (fièvre, toux et dyspnée), il est présent chez la grande majorité des patients hospitalisés. Bien que les patients ayant la pire évolution soient ceux qui présenté uniquement ces symptômes et aucun autre ajout, tel que manque d’odeur, de goût, maux de tête, maux de gorge ou douleurs musculaires.

Un autre facteur qui dépend de la gravité de la maladie est l’existence de pathologies antérieures. Ainsi, dans l’étude, ils soulignent certains des mêmes: hypertension artérielle (50%), hyperlipidémie (39%) et diabète sucré (19%).