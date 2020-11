COVID-19 :

L’exercice améliore le bien-être physique et la santé mentale, comme l’ont souligné différentes études, cependant, jusqu’à présent, on ne savait pas que l’impact des activités quotidiennes, comme monter les escaliers, marcher ou aller à la station de tram au lieu de conduire , sur la santé mentale d’une personne n’ont guère été étudiées jusqu’à présent.

Des chercheurs de l’Institut de technologie de Karlsruhe (KIT) et de l’Institut central de santé mentale (CIMH) de Mannheim ont étudié les régions du cerveau qui jouent un rôle central dans ce processus et ont observé que même les activités quotidiennes amélioraient considérablement le bien-être, en particulier aux personnes sensibles aux troubles psychiatriques.

L’étude, qui est publiée dans Science Advances, note qu’il n’est pas encore clair quelles structures cérébrales sont impliquées. «Monter des escaliers tous les jours peut nous aider à nous sentir éveillés et pleins d’énergie. Cela améliore le bien-être », expliquent les premiers auteurs de l’étude. Ce sont le docteur Markus Reichert, qui mène des recherches au CIMH et au KIT et médecin Urs Braun.

Les résultats de la recherche sont particulièrement pertinents dans la situation actuelle avec les restrictions relatives aux coronavirus. «Actuellement, nous subissons de sévères restrictions à la vie publique et aux contacts sociaux, ce qui peut nuire à notre bien-être. Pour se sentir mieux, il peut être utile de monter les escaliers plus souvent », a déclaré le professeur Heike Tost, directeur du groupe de recherche en psychiatrie neuroscientifique des systèmes à la Clinique de psychiatrie et de psychothérapie.

“ Pour nos études, nous avons combiné différentes méthodes de recherche dans la vie quotidienne et en laboratoire ”, explique le professeur Ulrich Ebner-Priemer, directeur du groupe de recherche sur les méthodes mobiles de santé en psychiatrie, directeur adjoint de l’IfSS et directeur de la Laboratoire mobile de santé mentale TEAM. Parmi les méthodes utilisées figurent les évaluations itinérantes avec des capteurs de mouvement, ainsi que les enquêtes sur le bien-être des smartphones qui sont déclenchées par les données de géolocalisation dès que les sujets se déplacent.

Pour cette étude, 67 personnes ont subi des évaluations ambulatoires pour déterminer l’impact de l’activité quotidienne sur la vigilance pendant sept jours. On a constaté que les gens se sentaient plus alertes et plus énergiques encore plus immédiatement après l’activité. Il a été démontré que la vigilance et l’énergie étaient des éléments importants du bien-être et de la santé mentale des participants.

Ces analyses ont été combinées à une tomographie par résonance magnétique au CIMH pour un autre groupe de 83 personnes. Le volume de matière grise dans le cerveau a été mesuré pour découvrir quelles zones du cerveau jouent un rôle dans ces processus quotidiens. Le cortex cingulaire sous-génital, une section du cortex cérébral, s’est avéré important pour l’interaction entre l’activité quotidienne et le bien-être affectif.

C’est dans cette région du cerveau que les émotions et la résistance aux troubles psychiatriques sont régulées. Les auteurs ont identifié cette région cérébrale comme un corrélat neuronal critique qui médiatise la relation entre l’activité physique et l’énergie subjective. «Les personnes ayant un volume plus faible de matière grise cérébrale dans cette région et un risque plus élevé de troubles psychiatriques se sentaient moins énergiques lorsqu’elles étaient physiquement inactives», décrit Heike Tost.

Le professeur Andreas Meyer-Lindenberg, directeur du CIMH et directeur médical de la Clinique de psychiatrie et psychothérapie, conclut que «les résultats suggèrent que l’activité physique dans la vie quotidienne est bénéfique pour le bien-être, en particulier chez les personnes sensibles aux troubles psychiatriques ».