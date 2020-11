COVID-19 :

Depuis le début de la crise sanitaire des coronavirus au début de 2020, des scientifiques du monde entier ont mené des analyses pour découvrir quelles sont les principales sources d’infection. Cette semaine, le journal ‘The New York Times’ a publié une étude qui indique où 80% des nouvelles infections à coronavirus.

Pour mener à bien la recherche, les données de mobilité ont été analysées dans 10 villes américaines Entre les mois de mars et mai: Miami, Los Angeles, Houston, Dallas, Chicago, Atlanta, New York, San Francisco, Philadelphie et Washington DC.

Les responsables expliquent que l’une des données les plus évidentes est que le zones à faible revenu ils ont été beaucoup plus durement touchés lors de la première vague de la pandémie, essentiellement pour deux raisons. D’une part, les lieux publics, tels que les bars ou les gymnases, étaient plus encombrés que ceux des quartiers riches. Et, d’autre part, les résidents étaient plus mobiles pour des raisons professionnelles.

Quels sont les endroits où se produisent le plus d’infections à coronavirus?

Jure Leskovec, scientifique de l’Université de Stanford et auteur principal de l’étude, note que Restaurants ce sont les endroits qui présentent le plus de risques, jusqu’à quatre fois plus que les cafétérias et les gymnases. Les hôtels sont la deuxième source de contagion en nombre de nouveaux cas. Pour cette raison, les experts soulignent l’importance de la fermeture de l’industrie hôtelière pour arrêter la transmission du coronavirus, en particulier dans les zones à moins de revenus.

Dans la Ville de Chicago, dans 10% des sites fermés, 85% des infections se sont produites. L’ouverture complète des restaurants fin mai aurait provoqué 600 000 nouvelles infections, selon cette étude. Les scientifiques calculent que limiter la capacité des établissements de restauration à 20% réduirait de 80% les nouveaux cas de Covid-19.

Les États-Unis entrent dans la troisième vague du coronavirus

Ce mercredi le contagions quotidiennes en Amérique du Nord, ils ont atteint 140 000, un nombre record. Les experts estiment que les États-Unis sont déjà entrés dans la troisième vague de la pandémie.

Dans de nombreux États, il y a eu une augmentation significative des admissions à l’hôpital malgré la restrictions imposées. Selon le “ Covit Tracking Project ”, au cours des dernières 24 heures, il y a eu 61 694 nouvelles hospitalisations pour coronavirus aux États-Unis, un nombre sans précédent. À l’heure actuelle, il y a 40% de personnes de plus admises par Covid-19 qu’il y a deux semaines.

Pendant des mois, les experts avaient averti qu’en automne et en hiver, il y aurait une augmentation considérable des cas et des décès parce que le froid obligerait les gens à passer plus de temps dans endroits fermés, ce qui favorise la propagation du virus. De plus, ils estiment qu’une «fatigue pandémique» est en cours, ce qui conduit les gens à baisser la garde en ce qui concerne les mesures de prévention.