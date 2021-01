COVID-19 :

Le médicament, connu sous le nom de colchicine ou colchicine, est un médicament qui, en plus de lutter contre la goutte, peut être utilisé contre l’arthrite et la cirrhose

Des chercheurs canadiens ont déclaré qu’un médicament traditionnellement utilisé contre goutte a montré son efficacité traiter malade de COVID-19[feminine en réduisant de 44% le mortalité et 25 pour cent hospitalisations, après avoir analysé les résultats d’une étude portant sur 4 488 patients dans le monde.

Le médicament, appelé en espagnol colchicine ou colchicine, est un médicament qui, en plus de lutter contre la goutte, peut être utilisé contre l’arthrite et la cirrhose, et a montré sa capacité à réduire les taux de cytokines et à activer les macrophages, les neutrophiles et l’inflammasome.

Selon des chercheurs de Institut de cardiologie de Montréal (MHI), leur étude clinique “a montré que l’utilisation de la colchicine était associée à des réductions statistiquement significatives du risque de décès et d’hospitalisation par rapport au placebo”.

«Chez les patients avec un diagnostic avéré de COVID-19, la colchicine a réduit les hospitalisations de 25%, le besoin de ventilation mécanique de 50% et les décès de 44%. Cette grande découverte scientifique fait de la colchicine le premier médicament oral au monde pouvant être utilisé pour traiter les patients non hospitalisés atteints de COVID-19 », ont ajouté les auteurs.

Le docteur Jean-Claude Tardif, directeur du MHI Research Center et chercheur principal de l’étude, a déclaré dans un communiqué que «notre étude montre l’efficacité du traitement à la colchicine pour prévenir le phénomène de« tempête de cytokines »et réduire les complications associées au COVID-19».

L’étude, appelée Colcorona, a été réalisée avec 4488 patients de tous Canada, États Unis, L’Europe , Amérique du Sud et Afrique du Sud, et utilisé un système sans contact, randomisé, en double aveugle, contrôlé par placebo, conçu pour déterminer si la colchicine «pouvait réduire le risque de complications graves associées au COVID-19».

Les chercheurs ont ajouté qu’il s’agissait de la plus grande étude au monde dans laquelle un médicament administré par voie orale a été testé sur des patients COVID-19 qui n’ont pas été hospitalisés.

Pour les auteurs, «traiter les patients à risque de complications par la colchicine dès que le diagnostic de COVID-19 est confirmé par un test PRC réduit le risque de développer une forme grave de la maladie et, par conséquent, réduit le nombre de hospitalisations », donc la prescription de ce médicament« pourrait atténuer les problèmes de congestion des hôpitaux et réduire les coûts de santé ».

