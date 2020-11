COVID-19 :

La pandémie de coronavirus et la réponse américaine affecteront probablement les familles, la vie professionnelle, les relations et les rôles de genre pendant des années, selon un rapport publié jeudi qui incluait les travaux de chercheurs de l’UCLA.

Le rapport a été publié dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences et prévoit les conséquences psychologiques durables de la crise, même parmi ceux qui n’ont pas été infectés.

Le groupe a analysé 90 études de recherche pour évaluer la réaction des Américains face à la pandémie et prédire les conséquences de la pandémie.

Les auteurs prédisent:

Une baisse des grossesses planifiées dans “un monde criblé de maladies”, une baisse des taux de natalité et de nombreux couples reportant le mariage. Les célibataires seront moins susceptibles de commencer de nouvelles relations, et les femmes qui peuvent se permettre de rester célibataires sont susceptibles seront laissées seules plus longtemps. Les femmes qui ont des enfants à la maison pendant la pandémie seront moins disponibles pour un travail rémunéré car elles consacrent plus de temps à la garde d’enfants et à l’éducation, et devront peut-être compter sur leurs partenaires masculins pour gagner de l’argent. Martie Haselton, professeur de psychologie et d’études en communication à l’UCLA, a déclaré que cela poussera les États-Unis vers des normes de genre socialement conservatrices et pourrait créer «un recul de l’égalité des sexes». Les États-Unis ne sont pas en train de devenir un autre pays. gentil, empathique ou compatissant à cause de la pandémie, ce qui n’est pas comme les crises passées qui rapprochent les gens.

Les chercheurs soulignent la valeur des Américains pour l’individualité et la capacité de contester l’autorité, ce que Benjamin Seitz, étudiant au doctorat en psychologie de l’UCLA, a noté ne pas bien se mélanger pendant une pandémie.

“Les conséquences psychologiques, sociales et sociales du COVID-19 seront de très longue durée”, a expliqué Haselton. “Plus le COVID-19 dure longtemps, plus ces changements sont susceptibles d’être enracinés.”

Les chercheurs s’attendent à ce que la population de certains pays diminue en dessous du niveau de remplacement, en raison de la baisse des taux de nuptialité et de nombreuses personnes qui renoncent à avoir une famille.

<< Ces baisses du taux de natalité, à leur tour, peuvent avoir des conséquences sociales et économiques en cascade, affectant les opportunités d'emploi, mettant à l'épreuve la capacité des pays à fournir un filet de sécurité à leur population vieillissante et conduisant potentiellement à un contraction économique mondiale », selon le rapport.

Les chercheurs ont découvert qu’avant la pandémie, les femmes étaient déjà plus stressées que les hommes d’avoir des responsabilités familiales et professionnelles, et qu’en médecine et dans d’autres sciences, les femmes publient moins de recherches qu’il y a un an, selon Haselton. Les hommes, en revanche, deviennent de plus en plus productifs.

Haselton et les autres chercheurs qui ont produit le rapport estiment que la pandémie peut créer moins de tolérance pour l’avortement légal et les droits des personnes qui ne correspondent pas aux rôles traditionnels de genre.

Certaines femmes peuvent également choisir de se sexualiser pour rivaliser avec d’autres femmes pour des hommes désirables, a déclaré Haselton.

Le rapport a été co-écrit par:

Steven Pinker de l’Université Harvard Auteur à succès Sam Harris Barbara Natterson-Horowitz de l’UCLA David Geffen School of Medicine Paul Bloom de l’Université de Yale Athena Aktipis de l’Arizona State University David Buss de l’Université du Texas; Joe Alcock de l’Université du Nouveau-Mexique; Michele Gelfand de l’Université du Maryland; David Sloan Wilson de l’Université d’État de New York à Binghamton.