COVID-19 :

Une étude réalisée par des chercheurs de l’Université de médecine de la capitale et d’autres institutions scientifiques du pays chinois publiées dans The Lancet ont résolu que, Sur plus de 1700 patients atteints de coronavirus utilisés dans l’analyse, 76% présentaient des symptômes des mois après leur sortie.

Ces séquelles pourraient durer, selon l’étude, au moins six mois. Les principaux effets secondaires post-maladie sont fatigue et troubles du sommeil, apparus dans 63% et 26% des cas analysés. En outre, il y aurait également des complications psychologiques après avoir surmonté le COVID-19, car 23% des personnes étudiées souffriraient d’anxiété ou de dépression. Aussi, bien sûr, les patients qui ont eu des maladies pulmonaires continuent de montrer des dommages à eux, leurs rayons X montrent.

Pour tout ça, les chercheurs qui ont réalisé la plus grande étude à ce jour de tous ceux qui ont tenté de clarifier les effets post-maladie Ils insistent sur l’importance de surveiller avec précision les patients qui ont surmonté une grave maladie COVID-19 pour éviter de graves problèmes de santé.

“Grâce à ces études, nous commençons à comprendre certains effets à long terme d’une maladie complètement nouvelle.”a déclaré le Dr Bin Cao, un travailleur de l’hôpital de l’amitié Chine-Japon de l’Université de médecine de la capitale et directeur de l’étude.

Participants à l’étude

Les patients analysés avaient un âge moyen de 57 ans et ont été admis à l’hôpital Jinyintan de Wuhan, le centre désigné par les autorités pour traiter les personnes infectées par le coronavirus. 70% de tous les patients sortis de l’hôpital ont été inclus dans le travail.

L’étude a recueilli des questionnaires avec des questions sur les symptômes présentés, des examens physiques et des tests sanguins, comme expliqué dans la rédaction publiée dans la prestigieuse revue scientifique.

Cependant, Les travailleurs de l’Institut de recherche pharmacologique de Bergame (Italie) ont souligné dans un commentaire joint à la publication l’importance «d’interpréter les données avec prudence».car la manière dont les données avaient été quantifiées n’était pas entièrement pertinente. En outre, ils fournissent les résultats d’autres études qui diffèrent à certains égards avec les recherches menées dans la ville qui était le foyer de la maladie.

Principales séquelles à long terme

Les principaux symptômes subis par les patients qui ont déjà surmonté le coronavirus, comme indiqué par le Center for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis, sont fatigue, essoufflement, toux, douleurs articulaires et thoraciques. Il y a aussi, bien que dans une moindre mesure, «brouillard mental», dépression et maux de tête.

La majorité des patients récupèrent leur santé normale, selon l’organisation américaine. Cependant, il y a des patients qui maintiennent leurs symptômes des mois après la maladie. Cela arrive dans une plus grande mesure aux patients qui ont développé une maladie grave, mais cela arrive aussi à certains avec peu de maux au cours du COVID-19.

L’émission à Wuhan a duré jusqu’en mai

Une autre étude menée par des travailleurs de l’Université de Wuhan et publié dans Plos Neglected Tropical Diseases assure que la maladie, bien qu’elle ait été qualifiée de «sous contrôle par les autorités locales en avril», ait été transmise par des patients asymptomatiques jusqu’en mai.

0,46% des 60 107 personnes analysées, qui ne présentaient aucun symptôme compatible avec la maladie, ont été testées positives pour les anticorps IgM. Ces anticorps suggèrent que le patient a récemment surmonté le COVID-19 ou en souffre.

“Les données que nous avons obtenues indiquent que des milliers de personnes étaient porteuses asymptomatiques du virus entre mars et mai, alors que les institutions n’ont signalé aucun cas clinique de coronavirus”, finissez le travail.