Les États-Unis restent, à ce jour, le pays le plus durement touché au monde par la pandémie de coronavirus. Accumuler plus de 10 millions d’infections depuis mars et environ 240000 décès dus au COVID-19. Malgré ces chiffres fous, le pays continue de progresser et de plus en plus d’études arrivent sur le nouveau virus et, surtout, depuis des endroits devenus les plus grandes sources de contagion depuis des mois.

Comme il est d’usage dans de nombreux pays du monde, le secteur de la restauration (restaurants, bars et cafés), les gymnases et autres lieux fermés ont été les principaux axes de cette pandémie. Et c’est que huit nouvelles infections à coronavirus sur dix au cours des premiers mois de la pandémie aux États-Unis se sont produites dans ces endroits. Espaces mal ventilés favoriser la concentration d’aérosols dans l’environnement cela peut provoquer des contagions.

Les experts insistent sur la fermeture partielle des bars et restaurants

Pour mener à bien cette recherche, publiée dans la revue Nature, Les données de mobilité des appareils mobiles dans 10 villes différentes du pays ont été prises en compte. La période de cette étude était entre mars et mai de cette année. Même dans le New York Times, il a parlé de la pertinence de cette analyse qui peut aider les gouvernements de la nation prendre des mesures plus sévères pour arrêter l’avancée de la pandémie aux États-Unis comme le couvre-feu, la fermeture de ces espaces ou les fermetures partielles dans certaines régions.

Les zones métropolitaines de Atlanta, Chicago, Dallas, Houston, Los Angeles, Miami, New York, Philadelphie, San Francisco et Washington DC sont celles qui ont été prises en compte pour mener à bien cette enquête, qui certifie que les zones à faible revenu sont les plus touchées par la pandémie.

«Les restaurants étaient de loin les endroits les plus risqués, environ quatre fois plus que les salles de sport et les cafés, suivis des hôtels “, Jure Leskovec, scientifique de l’Université de Stanford et auteur principal du nouveau rapport, a déclaré lors d’une conférence sur les foyers d’infection. Selon l’étude, limiter l’occupation des restaurants à un cinquième de la capacité, par exemple, réduirait les nouvelles infections de 80%. Bien que les experts insistent sur le fait que la fermeture partielle de bars ou de restaurants serait la meilleure mesure contre le coronavirus.