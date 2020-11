COVID-19 :

Le télétravail à la suite du coronavirus nous a laissé plusieurs vidéos de journalistes et d’experts fréquentant les médias depuis leur domicile, parfois interrompus par le plus petit de la maison. C’est ce que tu as et ça ne devrait pas être bizarre.

Le dernier des cas a eu pour protagonistes Clara Prats, chercheuse en biologie computationnelle à l’École polytechnique de Catalogne et María Llapart, une journaliste qui remplace Antonio García Ferreras à la tête d’Al Rojo Vivo pendant ces jours d’été.

La situation s’est produite lorsque l’expert a donné son point de vue sur les flambées, à quel point l’enfant a commencé à pleurer. “Désolé, j’ai une interruption enfantine”, a déclaré Prats.

Bien qu’ils aient essayé de reprendre la conversation à la fin, Llapart a fini par dire à la collaboratrice de s’occuper de la petite sans s’inquiéter et que dès qu’elle le pourrait, ils se reconnecteraient avec elle.

“Brillant. Nous n’avons aucun problème. De plus, nous apprécions grandement ce que vous faites, que vous puissiez nous parler, que vous puissiez lire l’écran, que vous puissiez vous souvenir des données et que vous prenez soin de votre enfant. Allez, quel a été le télétravail dont nous souffrons depuis de nombreux mois. Vous êtes une fissure. Il faut que je vous dise. Merci de nous aider dans cette situation », lui a dit le présentateur, qui a continué en disant:« Ne vous inquiétez pas. Et si vous devez vous arrêter, nous laissons là-bas, la première chose est de s’occuper des enfants. Je n’aime pas qu’on les abandonne à cause des situations de travail ».

Finalement, l’expert a dû couper l’appel pour se joindre plus tard, ce que Llapart l’a invitée à faire en toute normalité: «Je ne veux pas que tu t’inquiètes. Je veux que vous preniez soin de votre bébé, que vous lui accordiez l’attention qu’il mérite, que vous ne vous inquiétiez pas car tout le reste est secondaire. Nous allons ouvrir Skype et si vous le pouvez plus tard, parce que vous voulez, je sais ce que vous voulez, nous continuerons et si nous ne le faisons pas, nous trouverons une autre fois parce que nous allons être ici tout l’été et que bébé a besoin de sa mère. Ne vous inquiétez pas”.