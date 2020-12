COVID-19 :

. – Une femme de l’Oklahoma présentant une aggravation des symptômes de type rhume a été testée négative au COVID-19 trois fois avant de recevoir un résultat positif. Maintenant, vous voulez que les autres sachent qu’ils ne devraient pas se fier uniquement aux résultats des tests s’ils se sentent mal.

“Comme toute cette année, ce fut une tempête parfaite d’horribles coïncidences”, a déclaré Lesley Shollmier de Tulsa à CNN.

«J’ai commencé à me sentir mal quelques jours avant Thanksgiving et j’ai passé un test. J’ai supposé que c’était négatif, comme le disait le test.

La femme de 42 ans a déclaré qu’elle s’était réveillée quelques jours avant Thanksgiving avec le sentiment qu’elle avait un rhume. Pour être prudente, elle a décidé de passer un test rapide de dépistage du covid-19 le 24 novembre avant d’être avec sa famille.

Le test était négatif. Ainsi, Shollmier a décidé de poursuivre ses projets d’organiser le dîner de Thanksgiving. Cette année, elle et son mari ont eu un petit rassemblement, auquel assistaient uniquement sa mère, son frère et sa belle-sœur.

Ils ont tous été ensemble pendant la pandémie, a déclaré Shollmier. Ils travaillaient pour la plupart à domicile et prenaient des précautions.

Les vacances ont marqué un moment où la famille pleurait toujours la perte de leur propre père, Roger, décédé d’un cancer en avril. Shollmier, qui travaille comme cuisiniste, a déclaré qu’elle ne voulait pas que sa mère soit seule, surtout après avoir perdu son mari avec qui elle était mariée pendant 50 ans.

Après avoir passé son premier test, elle a dit que ses symptômes étaient restés les mêmes. Elle avait l’impression d’avoir un rhume, mais a attribué sa fatigue à la cuisine et à la préparation du dîner de Thanksgiving en famille.

Le matin du 27 novembre, elle se prépara une tasse de thé et coupa une part de tarte à la citrouille pour le petit déjeuner lorsqu’elle réalisa qu’elle ne pouvait plus sentir ni goûter. Il a dit qu’il savait alors qu’il devait avoir le virus, car perdre son sens du goût et de l’odorat était un signe révélateur.

Une étude de recherche, publiée en août, a examiné les résultats de tests faux négatifs de personnes qui avaient réellement COVID-19. Il a montré que le jour où les gens ont commencé à présenter des symptômes, le taux moyen de faux négatifs atteignait 38%. Trois jours après le début des symptômes, le taux de faux négatifs est tombé à 20%.

Les personnes infectées par le COVID-19 ont présenté une variété de symptômes différents allant de la congestion thoracique aux nausées et à la fièvre, certaines ne présentant même aucun symptôme. Dans une nouvelle étude médicale publiée le mois dernier, les chercheurs ont déterminé que la perte d’odeur et de goût est un “ indicateur très fiable ” qu’une personne est infectée par le coronavirus qui cause la covid-19.

«Je craignais d’avoir infecté toute ma famille», a déclaré Shollmier. «La peur de perdre ma mère après mon père dans cette pandémie a été si stressante. Je me rends compte qu’à ce stade, c’est moi qui aurais pu la dénoncer. Cette pensée m’a fait peur.

Elle est allée ce jour-là dans un autre centre de test cette fois pour passer un test PCR, son deuxième test covid.

Les tests moléculaires, comme les tests PCR, recherchent le matériel génétique du virus. La plupart de ces tests sont effectués avec des prélèvements nasaux ou de la gorge, bien que certains puissent être effectués avec de la salive, selon la Food and Drug Administration des États-Unis. Ces tests prennent généralement quelques jours pour obtenir des résultats, mais sont généralement très précis. , selon la FDA.

Le lendemain, ces résultats étaient également négatifs. Avec ses symptômes s’aggravant et la congestion remontant dans sa poitrine, Shollmier a subi un autre test PCR le 30 novembre, qui s’est également révélé négatif.

Pourtant, Shollmier s’est mise en quarantaine chez elle, restant à l’étage et loin de son mari.

Ses symptômes ont évolué vers de graves maux de dos, un essoufflement, de la congestion et de la fatigue, a-t-il déclaré. Cependant, il a dit qu’il n’avait jamais eu de fièvre et qu’il surveillait régulièrement son taux d’oxygène.

«À ce stade, j’étais vraiment confuse, j’avais tous les symptômes et mes tests étaient toujours négatifs», dit-elle. “J’ai juste supposé à 100% que j’avais un covid et la dernière chose que je voulais faire était d’infecter quelqu’un.”

Le 2 décembre, il a déclaré avoir consulté son médecin de premier recours et organisé un test au cabinet médical.

Il a fallu 12 jours et quatre tests différents pour confirmer ce qu’il soupçonnait: c’était positif pour le covid-19.

“Il est vraiment important que les gens soient conscients des faux négatifs”, a déclaré Shollmier. “Vous devez vraiment être conscient des symptômes, où vous avez été et si vous devez sortir, portez un masque.”

Shollmier fait toujours face à des symptômes persistants, notamment la toux, la fatigue et un manque de goût et d’odorat.

Depuis lors, sa famille a été testée à deux reprises, a-t-elle déclaré, et ils ont tous reçu des résultats négatifs. Heureusement, a-t-il dit, personne n’a signalé de symptômes.

Holly Yan et Naomi Thomas de CNN ont contribué à ce rapport.