Marta Gonzalez Alba est une femme d’Alicante qui a dénoncé à travers une vidéo publiée sur les réseaux sociaux son fils de huit ans est décédé à l’hôpital d’Elda après avoir visité jusqu’à cinq fois aux urgences: “à mon fils Je l’ai eu malade depuis le 24 octobre “.

Ce jour-là, selon Marta raconte entre les sanglots, emmené le petit dans une clinique externe Urgence “Avec mal au ventre” et de là, ils l’ont référé à un hôpital: «Ils lui ont donné quelque chose à coupé les vomissements et mon fils fait rage avec des douleurs à l’estomacet ils me disent qu’ils ne pouvaient pas l’ausculter parce que l’enfant ne voulait pas le laisser, et Ils l’ont envoyé chez moi. “

Mais deux jours plus tard, il devait revenir avec le mineur chez le médecin: “Ils lui ont donné une goutte pour arrêter ses vomissements”. Puis ils lui ont dit que s’il ne s’en remettait pas, venez à l’hôpital dans l’après-midi.

Arrêtez de vomir

C’était exactement ce que Marta a fait, mais à nouveau, ils ont renvoyé le garçon à la maison après lui avoir donné quelque chose pour couper le vomi: “Ce n’était rien, rien …”, se lamente-t-il. Et mardi soir l’enfant avait “une énorme douleur au ventre. Mon enfant ne pouvait plus et je l’ai emmené à nouveau aux urgences. “

Une fois là-bas, Ils lui ont dit que «cela ne valait pas la peine de le ramener à l’hôpital avec tout ce qui s’y trouvait. Je ne sais pas ce que mon fils a été piqué et maintenant ils me refusent les rapports “, plainte dans la vidéo.

«À cinq heures du matin, il est tombé très malade après la crevaison. sept heures du matin, il est décédé… avec huit ans … ils couvrent tout avec un putain de coronavirus! … et ils laissent les gens mourir “ajoute dans la vidéo.

Reconnaissez l’erreur

“Je vous demande seulement de ne pas permettre à un autre enfant de vivre cela. Ils m’ont pris la vie … Pas un test sanguin sanglant, pas une échographie, juste une analyse d’urine… cinq fois aux urgences et ils m’ont laissé mourir … ils ont tué mon fils “, conclut-il en demandant que son message soit partagé pour qu’un cas comme celui-là ne se reproduise plus: “Je veux juste qu’ils me disent qu’ils avaient tort.”

L’hôpital dit qu’il a livré les rapports

Le Ministère de la Santé de la Communauté Valencienne a expliqué que de l’hôpital Elda la famille a reçu les rapports qu’elle a demandés. Ainsi, le centre a précisé que l’autopsie de l’enfant a été réalisée dans le Institut médico-légal d’anatomie, Cela dépend du juge de service.

Enquête

Pour le moment, il n’y a pas de plainte officielle à propos de l’affaire, bien qu’un juge de service ait déjà enquête officiellement sur la mort de l’enfant, comme confirmé aux sources . du Conselleria de Sanidad Universal de la Generalitat Valenciana.