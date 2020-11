COVID-19 :

Premier cas de réinfection de covid-19 aux États-Unis 1:17

. –– Une femme âgée hollandaise est la première personne signalée à mourir à deux reprises du coronavirus, selon des experts. Cela soulève de sérieuses questions sur la durée de vie de l’immunité et des anticorps.

La femme de 89 ans souffrait d’un type rare de cancer de la moelle osseuse appelé macroglobulinémie de Waldenström. Son système immunitaire a été affecté par la thérapie de déplétion cellulaire qu’il a reçue, ont écrit des chercheurs du centre médical de l’université de Maastricht aux Pays-Bas dans un article accepté pour publication dans la revue Clinical Infectious Diseases.

Cependant, les chercheurs ont déclaré que leur réponse immunitaire naturelle pouvait encore avoir été “suffisante” pour combattre le COVID-19. C’est parce que le type de traitement contre le cancer que vous avez reçu «n’entraîne pas nécessairement une maladie potentiellement mortelle».

La femme a eu un coronavirus deux fois

Le patient a été initialement admis à l’hôpital plus tôt cette année avec une toux sévère et de la fièvre. Il a été testé positif pour le covid-19.

Elle a été libérée cinq jours plus tard lorsque “en plus d’une fatigue persistante, ses symptômes se sont complètement calmés”, selon le rapport.

Mais deux jours après le traitement de chimiothérapie, 59 jours après le début du premier épisode de COVID-19, la femme a développé une fièvre, une toux et un essoufflement.

Une fois de plus, il a été testé positif au coronavirus. Aucun anticorps n’a été détecté dans son système sanguin lorsque le test a été effectué les jours 4 et 6. Son état s’est détérioré au jour 8.

Deux semaines plus tard, la femme est décédée.

Un homme de Hong Kong contracte deux fois COVID-19 0:51

Le patient n’a pas été testé entre les deux infections, les chercheurs n’ont donc aucun test négatif confirmé. Cependant, en examinant les échantillons des deux cas, ils ont constaté que la constitution génétique des deux virus était différente.

Par conséquent, ils ont conclu qu ‘”il est probable que le deuxième épisode ait été une réinfection plutôt que prolongée”.

C’est la première fois qu’une personne décède d’une deuxième infection à coronavirus. Cependant, certains cas de réinfection ont été signalés dans le monde. Le plus récent était un résident de 25 ans du comté de Washoe dans le Nevada, aux États-Unis.

Cas de réinfection

Cet homme est le premier cas de réinfection documenté aux États-Unis. Selon des chercheurs de The Lancet Infectious Diseases, une revue médicale, le patient était positif pour le covid-19 en avril et à nouveau en juin. Dans les deux cas, elle présentait des symptômes tels que maux de gorge, toux, maux de tête, nausées et diarrhée.

L’homme n’avait aucun problème de santé préexistant. Cependant, comme la Néerlandaise, elle a subi un épisode plus grave la deuxième fois.

Cependant, contrairement à la victime néerlandaise, l’homme a développé une réponse anticorps mesurable après le deuxième épisode. Les chercheurs n’ont pas pu conclure pendant combien de temps il était immunisé ou s’il l’était un jour.

Dans The Lancet Infectious Diseases, les chercheurs ont noté: «Une réinfection par le SRAS-CoV-2 a été signalée chez au moins quatre personnes dans le monde. Par conséquent, une exposition antérieure au SRAS-CoV-2 ne se traduit pas nécessairement par une immunité totale garantie ».

«Les implications des réinfections pourraient être pertinentes pour le développement et l’application de vaccins. Du point de vue de la santé publique, toutes les personnes, qu’elles aient déjà été diagnostiquées ou non, devraient prendre les mêmes précautions pour prévenir l’infection par le SRAS-CoV-2. Des travaux supplémentaires sont nécessaires pour évaluer les réactions immunitaires in vitro après réinfection », ont-ils ajouté.

Un homme de 33 ans vivant à Hong Kong a été la première personne à avoir contracté le virus deux fois.

Il a été réinfecté 4,5 mois après avoir contracté initialement le virus et n’a présenté aucun symptôme la deuxième fois.

Dans le rapport de cas de la femme néerlandaise, les chercheurs ont déclaré que les réinfections au covid-19 devraient se produire une fois que les anticorps et l’immunité chutent.