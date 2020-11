COVID-19 :

Le coronavirus est le protagoniste des hôpitaux et centres de santé du monde. C’est devenu la maladie qu’il faut vaincre, le virus qu’il faut éradiquer et pour ce faire, tous ceux qui viennent chercher une assistance médicale sont testés. Pratiquement en même temps que vous entrez dans la salle d’urgence, pour toute autre maladie, le test est fait. Une seule PCR, qui doit déterminer si la patiente est positive ou négative, le cas de cette jeune fille des États-Unis était positif. La petite fille était malade depuis des jours, pour des raisons inconnues, elle est allée aux urgences et là, ils ont certifié positive pour le coronavirus, 15 heures après ce test, elle était décédée. L’autopsie sera celle qui déterminera les causes de sa mort.

Tagan White était une fille de 15 ans, elle était très fatiguée depuis plusieurs jours, très endormie, la veille de sa mort, il a commencé à vomir. Face aux vomissements de la petite fille, la maman a décidé de la conduire aux urgences. Là, les médecins ont pratiqué, suivant le protocole, un test PCR pour savoir s’il avait un coronavirus, il ferait partie des milliers de diagnostiqués par jour dans ce pays.

Avec lui positif déterminé par PCR et pas de vomissements Après que les médecins aient réussi à les arrêter, ils ont renvoyé la fille chez sa mère. Il n’y avait aucun autre symptôme apparent de maladie. S’il est vrai qu’avec le positif pour le coronavirus, certains tests qui auraient pu être essentiels ont été évités. Ce virus est la priorité des professionnels de santé du monde entier qui, suivant les protocoles établis, se concentrent dessus et oublient les autres maladies, seules les urgences ou les cancéreux sont prioritaires.

La fille est rentrée à la maison et s’est endormie. Le lendemain, les parents ont appelé la salle d’urgence lorsqu’ils n’ont pas pu la réveiller. Rien ne pouvait être fait pour sauver sa vie. La mère elle-même a posté un joli message, où aucune référence n’est faite à un virus, la petite fille est décédée, mais la raison est encore inconnue. Il pourrait être allergique à certains médicaments ou avoir une condition qui n’a pas été détectée à l’époque.

Le département de la santé a déjà déclaré que mènera l’enquête correspondante pour pouvoir rassurer les parents. Détruits ils ont posté un joli message dans lequel ils se souviennent de leur petite fille. Il n’avait que 5 ans et avait un long chemin à parcourir. Aller chez le médecin en ces temps de pandémie n’est pas facile, avec le système de santé saturé et sans embauche de personnel, les médecins sont exposés à des taux d’erreur plus élevés.

La capacité de ce virus à mettre sur la table les erreurs du système de santé des pays qu’elle atteint offre la possibilité d’un changement. Les maladies ne sont pas évitées de l’extérieur, mais de l’intérieur, c’est le système lui-même, les médecins et les infirmières qui doivent pouvoir guérir. De bons programmes de dépistage et des tests appropriés tuent presque toutes les maladies, comme cela a été démontré avant l’arrivée d’un virus présent dans tout le système de santé mondial.