COVID-19 :

Consternation au Texas sur la mort de Tagan, une fillette de cinq ans due au coronavirus. La petite fille s’est réveillée il y a quelques jours avec vomissements, somnolence et fatigue. Cependant, elle n’a pas été admise à l’hôpital parce que n’a montré aucun «symptôme habituel» du COVID-19 malgré avoir été testé positif.

À peine quinze heures plus tard, la jeune femme a perdu la vie. Les parents de la fille, Lastassija White et Quincy Drone, ont partagé avec NBC leur expérience avec le personnel médical de l’hôpital. Là, ils leur ont dit “ne vous inquiétez pas”, puisque “COVID n’affecte pas les enfants.” De plus, ils ont indiqué que en moins d’un jour, la fille serait récupérée.

“Le médecin nous a dit que notre fille irait bien, mais il n’avait même pas vingt-quatre heures. Il est mort dans les quinze heures suivantes“dit le père. En se rendant aux urgences, le personnel a décidé ne pas l’admettre car les symptômes qu’elle présentait n’étaient pas les habituels. Cependant, quand il est rentré à la maison, les choses ont empiré et il a perdu la vie peu de temps après.

“Comment suis-je censé dormir la nuit?”

La petite fille, reconnaît sa mère, “adoré apprendre”. C’était aussi très exigeant avec l’utilisation du masqueParce que quand sa mère l’a oubliée, elle s’est chargée de le lui rappeler.

Quelques heures après la mort, la mère a publié un message sur les réseaux sociaux montrant votre chagrin. «Mon doux amour, comment suis-je censé continuer? S’il te plait Tagan, mon cœur est si brisé que je ne sais pas si je pourrai jamais m’en remettre. Comment suis-je censé dormir maintenant la nuit? Tout ce que j’entends, c’est “Maman, puis-je m’allonger à côté de toi?” Comment puis-je continuer sans ces mots tous les soirs? Je suis tellement perdu, mon amour, je remets toujours en question les actions de Dieu. Comment as-tu pu me sauver il y a une semaine et me faire ça maintenant? J’aurais aimé qu’il m’ait emmené. “