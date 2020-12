COVID-19 :

MEXIQUE – María Irene Ramírez, infirmière spécialisée de 59 ans, est devenue la première Mexicaine à recevoir le vaccin Pfizer arrivé la veille dans le pays.

Ramírez est chef des soins infirmiers à l’unité de soins intensifs de l’hôpital «Rubén Leñero» et avec elle, elle a officiellement lancé le programme national de vaccination contre le COVID-19, qui a causé plus de 120 000 décès au Mexique.

Selon le plan en cinq phases conçu par le gouvernement mexicain, le vaccin sera universel et gratuit, et son application commencera parmi les personnels de santé qui sont en première ligne de soins pour la pandémie.

Le programme de vaccination a commencé dans trois endroits: l’hôpital général du Mexique “Gerardo Liceaga” et deux unités militaires, une à Toluca et une autre à Querétaro, a annoncé Hugo López-Gatell, sous-secrétaire à la Santé.

Dans chacun des sites, 975 doses seront appliquées.

L’application du premier vaccin a été suivie depuis le Palais national par le président Andrés Manuel López Obrador et les Mexicains qui y étaient liés.

Même lorsque les autorités appellent à rester à la maison, les rues semblent pleines.

«Je me sens nerveux, mais très heureux. C’est le meilleur cadeau que j’aurais pu recevoir en 2020, cela me donne de continuer avec plus de sécurité et plus de vigueur, de continuer à mener cette guerre contre un ennemi invisible », a déclaré Ramírez après avoir reçu le vaccin.

“Nous avons peur, mais nous devons aller de l’avant car quelqu’un doit affronter ce combat et je suis prêt à continuer dans cette ligne de mire.”

Ce sont des informations en développement.