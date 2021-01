COVID-19 :

Il s’appellait Betty Grier Gallaher et avait 78 ans. Cette infirmière décédé le 10 janvier des suites de la maladie à coronavirus dans le Centre médical de Coosa Valley dans Alabama, il même centre où elle avait travaillé comme infirmière d’urgence pendant 43 ans.

Malgré le fait que ses collègues et sa famille l’ont averti, Betty voulait continuer à travailler à l’hôpital pour aider les malades atteints du COVID-19 et leurs collègues malgré l’âge de la retraite. Elle voulait retarder la fin de sa vie professionnelle pour continuer à travailler à l’hôpital.

Il est décédé la veille de son anniversaire

Betty, elle aurait eu 79 ans le 11 janvier, curieusement un jour après la mort, Elle aimait les quarts de nuit car elle aimait encadrer les jeunes infirmières après ses 50 ans d’expérience aux urgences. Un de ses compagnons, Nikki Jo Hatten, l’a décrite comme “Le remède contre une crise d’angoisse”, expliqué pour le CNN.

Le protagoniste de cette histoire n’a passé que deux jours chez lui lorsque la situation aux États-Unis a commencé à se détériorer. Jo Hatten a également parlé aux médias de la performance de Betty lorsque le coronavirus a commencé à se déchaîner aux États-Unis: “Il ne pouvait pas le supporter. Il a manqué de venir travailler. C’est pour ça qu’il a vécu.” m’a dit.

Il avait promis à ses enfants de quitter le travail une fois rétabli

C’était le 19 décembre lorsque Betty a commencé à se sentir malade, bien qu’à aucun moment il n’a pensé que ce serait le coronavirus. Il pensait que c’était juste l’épuisement du travail acharné à l’hôpital. Mais c’est le lendemain, quand ils ont effectué le test, que savait qu’il était positif pour le coronavirus.

Elle a passé la maladie à la maison, ne voulait pas être transférée à l’hôpital et même a assuré à l’un de ses fils qu’il se retirerait de la profession une fois qu’il se serait remis du COVID-19. Mais La situation de Betty a commencé à empirer et elle a finalement dû être admise. Hatten a déclaré à CNN: «Le jour de son décès, presque tout le personnel des urgences est allé remplir cette pièce.

“Elle savait comment vivre en aidant les autres”

«Ce n’était pas la façon dont nous voulions qu’elle aille. Elle était le ciment de notre salle d’urgence, ou de la matriarche des urgences. Nous avions l’impression d’avoir perdu notre mère.dit le partenaire de Betty.

«Il n’y avait qu’une seule façon pour elle de savoir vivre, et c’était d’aider les autres», a-t-il dit. J’espère pouvoir dire que j’ai vécu ma vie comme je voulais la vivre, comme elle “, Hatten a conclu pour CNN.

Depuis le Le centre médical de Coosa Valley a dit au revoir à Betty avec un joli message sur sa page Facebook officielle: «Mme Betty avait toujours un sourire sur son visage et était notre pom-pom girl. Elle était infirmière. Elle incarnait notre responsabilité de soigner les patients: l’esprit, le corps et l’esprit. Elle était toujours gentille et attentionnée pour ses patients. Nous regrettons sa perte. et nous célébrons sa vie. Nous présentons nos condoléances à sa famille. “