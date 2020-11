COVID-19 :

Les sanitaire Ils sont devenus les grands héros de cette année 2020. Leur travail a toujours été essentiel dans notre société, car ils veillent sur notre santé et notre bien-être. Cependant, pendant la pandémie, les efforts inlassables de ce secteur doivent être plus que jamais valorisés. En l’absence de personnel, ceux qui travaillent dans des hôpitaux saturés de patients doivent doubler leur quart de travail et rester avec peu de repos avec quelques équipement de protection que, loin d’apporter du confort, ils provoquent des blessures ainsi qu’une fatigue alimentaire.

Le stress accumulé qu’ils subissent pendant ces périodes se voit sur leurs visages, comme ils ont voulu le démontrer Kathryn, ongle Infirmière américaine de 27 ans qui a partagé sur son Twitter les ravages que ces huit mois de dure bataille contre le coronavirus ont causé en première ligne. Pour ce faire, il a publié deux images de lui: une avant la pandémie et une autre actuelle. «Samedi soir, j’étais au milieu d’un quart de travail, je venais de quitter la chambre d’un patient et je venais de retirer tout mon EPI. J’avais l’image dans ma tête de l’obtention de mon diplôme et je voulais montrer la différence que quelques mois peuvent faire et la réalité d’être infirmière dans la pandémie», A-t-il expliqué dans une interview pour Metro.

Dans la première image, qui date d’avril, vous pouvez voir juste grogné, heureuse et excitée d’avoir obtenu la carrière qu’elle aimait. Dans le second, vous pouvez déjà voir le signes de stress et le fatigueEh bien, il travaille dans trois quarts de 12 heures et demie sur trois nuits, puis les trois suivants sont gratuits. Il est également possible d’observer le marques de masques à porter tout au long de la journée: “Généralement, la plupart des marques disparaissent en quelques heures, mais celle sur mon nez disparaît juste à temps pour le début de mon prochain quart de travail.”

Satisfait de son travail

Sur son Twitter, l’infirmière, qui travaille dans un hôpital du Tennessee, critique également à quel point il a été «dévastateur» de voir des gens mourir «de la même manière, encore et encore» à cause du politisation de la pandémie: “Il est dévastateur que le bon sens et la décence de base se soient politisés.” De même, lors de l’interview dans Metro, il raconte à quel point il est compliqué de voir comment le virus affecte tout le monde: «C’est quelque chose de très difficile, de savoir qu’il y a cette personne qui était en bonne santé avant le COVID, et maintenant nous devons juste la regarder mourir . Nous avons eu des membres de la famille qui sont morts à quelques semaines d’intervalle, des personnes jeunes et qui n’auraient pas dû mourir ».

Il est dévastateur de voir des gens mourir alors que ces décès étaient évitables et c’est encore plus dévastateur de les voir mourir de la même manière, à maintes reprises. Il est dévastateur que le bon sens et la décence de base aient été politisés. – kathedrals🇺🇸 (@kathryniveyy) 23 novembre 2020

Cependant, malgré l’épuisement physique et mental, Kathryn continue d’exprimer la satisfaction qu’elle ressent pour son travail: «J’adore être infirmière, et même si je n’avais jamais pensé que cela deviendrait ainsi au milieu d’une pandémie hautement politisée, dans la vie, vous obtenez ce que vous avez à faire et même dans une pandémie, je ne voudrais rien faire de plus. Prendre soin des plus malades est un honneur et j’apprécie tous mes patients. “

J’adore être infirmière. Je ne m’attendais pas exactement à être une nouvelle infirmière au milieu d’une pandémie hautement politisée, mais la vie vient à vous rapidement et même dans une pandémie, je ne veux rien faire d’autre. Prendre soin des malades les plus malades est un honneur et je chéris mes patients. – kathedrals🇺🇸 (@kathryniveyy) 23 novembre 2020

Demande aux citoyens la responsabilité

L’objectif principal de la publication de ces images, qui cumulent déjà plus de 970 000 «likes» et 88 000 retweets, est d’exprimer la réalité que le personnel de santé vit dans les hôpitaux, ainsi que sensibiliser les citoyens pour qu’ils respectent les recommandations des autorités, aidant à combattre le virus: «COVID est un maladie brutale, Et je ne le souhaiterais même pas au pire de mes pires ennemis. Veuillez comprendre que Vous ne vous protégez pas seulement, mais toutes les personnes autour de vous».

Covid est une maladie brutale et je ne souhaiterais pas le pire à mon pire ennemi. Veuillez comprendre que vous ne vous protégez pas seulement vous-même, vous protégez les gens autour de vous. – kathedrals🇺🇸 (@kathryniveyy) 23 novembre 2020

Ses propos ont inspiré davantage d’infirmières qui, comme elle, ont décidé de partager des photos de son état et de son apparence physique sur les réseaux sociaux en ce moment, Merci beaucoup d’avoir donné de la visibilité à ce grand problème.