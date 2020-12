COVID-19 :

Une infirmière en oncologie à l’hôpital Salem Healh dans l’Oregon, USA, a été licenciée après avoir montré sur son compte sur le réseau social TikTok comment elle avait enfreint les règles sécurité contre COVID-19 en dehors de votre lieu de travail. L’utilisateur, Ashley Grames, a déclaré ne portez pas de masque dans la rue et ne respectez pas la distance de sécurité pour empêcher l’augmentation du nombre d’infections dans cette deuxième vague de pandémie qui frappe le pays.

La vidéo, qui a déjà été supprimée de son compte, montre l’infirmière Grames vêtue de son uniforme de travail, avec un stéthoscope autour du cou. De plus, dans le texte qui accompagne la vidéo, il se moque et exhorte les gens à ne pas porter les masques lorsqu’ils sortent: “Lorsque mes collègues découvrent que je voyage encore, ne portez pas de masque lorsque je suis en déplacement et laissez mes enfants jouer.”

De l’hôpital, ils ont assuré que Grames “Ne travaille plus chez Salem Health”, comme indiqué à la chaîne CNN. De plus, ils insistent pour que la vidéo “Il a montré un mépris arrogant pour la gravité de cette pandémie et son indifférence à l’égard de la distance physique et de l’utilisation de masques en dehors du travail”, ajoutent-ils dans un article du centre de santé sur Facebook peu de temps après que Tik Tok soit devenu viral. En outre, ils insistent sur le fait que «cette personne ne parle pas au nom de Salem Health et a été placée en congé administratif enquête en cours ».

«Salem Health estime que nous devons tous faire notre part pour protéger les plus vulnérables et arrêter la propagation rapide du COVID-19. Cela implique de demander au personnel, aux patients et aux visiteurs de suivre les instructions du CDC et des autres sur le port des masques faciaux et la distanciation sociale. La pandémie COVID est grave et nécessite une réponse sérieuse. Et à Salem Health, nous sommes très sérieux dans notre approche du COVID », a déclaré le texte du centre médical avant la situation.

L’infirmière insiste sur le fait qu’il n’a pas été licencié

Cependant, via Facebook, l’infirmière Ashley Grames a indiqué qu’elle n’avait pas été renvoyée: “Je voudrais que les choses soient claires, je n’ai pas été licencié; j’ai pris un congé.” Bien sûr, elle admet également qu’elle est «concentrée sur le prochain chapitre» de sa vie, qu’elle a qualifié de «retour à l’école».

L’Oregon reste l’une des grandes régions des États-Unis les plus durement touchées par le COVID-19. L’État continue d’enregistrer une augmentation des infections à coronavirus, établissant de nouveaux records d’infections chaque semaine. Le comté de Marion, où est basée Salem Health, a eu l’un des nombres de cas les plus élevés de l’État. En outre, Les États-Unis ont déjà dépassé 15 millions de cas et plus de 286 000 décès.