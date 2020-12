COVID-19 :

Les États-Unis ont déjà suivi les traces du Royaume-Uni avec le début des campagnes de vaccination contre le coronavirus avant la fin de l’année. Le géant américain continue avec ses infections et ses décès en forte tendance, résultat des milliers de voyages qui ont eu lieu lors de la fête de Thanksgiving. Par conséquent, le pays a déjà approuvé le vaccin, dans le but de commencer à vacciner face aux préoccupations des citoyens. Et c’est que plus de la moitié de la population américaine continue de choisir de ne pas se faire vacciner contre le COVID-19.

Si plusieurs membres du système de santé ont commencé à en bénéficier, ceux qui continuent à affronter la ligne de front de la bataille. Un exemple en est l’infirmière en chef d’un hôpital de Chattanooga, Tennessee. Bien que, cependant, la vérité soit que son cas est devenu connu pour ses évanouissements quelques minutes après avoir reçu le vaccin contre le coronavirus Pfizer-BioNTech tout en répondant à quelques questions des médias.

C’était alors que Tiffany Dover, l’infirmière a perdu le fil de la conversation, remarquant qu’elle ne se sentait pas très bien. “Désolé, je me sens très étourdi. Désolé”, il a ajouté aux caméras avant de disparaître et de s’évanouir. Heureusement, les médecins de la pièce ont réussi à la retenir et à la soigner immédiatement. Malgré le choc et la peur que cette affaire peut donner, les médecins ont déclaré aux médias qu’aucun des ingrédients du vaccin n’avait à voir avec l’évanouissement de l’infirmière.

REGARDER: Une infirmière s’évanouit à la télévision en direct après avoir pris un vaccin à Chattanooga, Tennessee. L’infirmière gestionnaire Tiffany Dover allait bien et a de nouveau parlé avec la station locale WTVC, disant qu’elle souffre d’une maladie où elle s’évanouit souvent lorsqu’elle ressent de la douleur. «C’est courant pour moi», dit-elle. pic.twitter.com/wqUhX577vc – Breaking911 (@ Breaking911) 18 décembre 2020

Quelques minutes plus tard et déjà récupérée, Tiffany Dover a pu à nouveau s’adresser aux médias, comme l’a rapporté Fox, rapportant que souffre d’un problème de santé qui vous fait vous évanouir en cas de douleur. Dans ce cas, la douleur provenait du bras après l’injection du vaccin. “Cela m’a frappé soudainement. Je pouvais le sentir se rapprocher. Je me suis senti un peu désorienté, mais maintenant je me sens bien et la douleur dans mon bras a disparu»a commenté l’Américain.

Les États-Unis continuent de battre des records d’infection

Le géant américain continue avec ses données à la hausse. Les États-Unis se poursuivent au milieu de la deuxième vague de la pandémie, avec un bilan d’infections et de décès quotidiens et étant le pays, de loin, le plus touché par le coronavirus. Au cours des dernières 24 heures, les autorités ont signalé 247 544 nouveaux positifs dans le COVID-19, ainsi que 3 249 nouveaux décès mercredi dernier. En ajoutant ces chiffres à plus de 17 millions d’infections dans le pays et à plus de 310 000 décès dus à cette maladie.

Des chiffres qui ne cessent d’augmenter et qui ajoutent à l’incertitude du vaccin. Malgré l’approbation applaudie, beaucoup refusent toujours de prendre cette dose cela pourrait ralentir la vitesse de contagion dans le pays le plus touché au monde. Par conséquent, cette semaine etLe vice-président Mike Pence, avec sa femme et sa première dame Karen Pence, recevront publiquement le vaccin dans le but de faire prendre conscience à la population qu’il est “sûr et efficace”.

En fait, vous ne serez pas le seul à le faire. L’Associated Press a rapporté que le prochain président des États-Unis, Joe Biden recevra le vaccin publiquement au début de la semaine prochaine. Barack Obama, George W. Bush et Bill Clinton ont déjà annoncé qu’ils se feraient vacciner à la télévision pour promouvoir la sécurité des vaccins.