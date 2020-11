COVID-19 :

Avec les publicités sur les vaccins Pfizer et Moderna, le vaccin se rapproche de plus en plus d’arriver et, avec lui, l’ancienne normalité avec laquelle nous vivions avant mars. En plus de ces vaccins, qui devraient arriver en Espagne en janvier de l’année prochaine, de nombreux autres poursuivent leurs études et essais cliniques chez des volontaires du monde entier.

C’est le cas du traitement anticorps AstraZeneca qui sera testé au Royaume-Uni sur 1000 volontaires. Ce vaccin a un potentiel très rapide de protection des personnes contre le virus et dure entre six mois et un an. Et c’est que pour beaucoup, recevoir ces doses n’est plus une option, sinon, ils sont votre seul moyen d’aider votre système immunitaire déjà affaibli -en cas de personnes malades ou âgées.

Karen a été l’une des premières à recevoir le vaccin au Royaume-Uni. Cette infirmière cherchera à revenir à la vie normale que l’on connaissait avant la pandémie, en plus d’aider aux études de ce vaccin, avec lequel il est également destiné à protéger les agents de santé qui se battent en première ligne de bataille contre le coronavirus. «Sur le plan professionnel, j’ai vu l’impact que le COVID a eu sur les personnes travaillant à l’USI. Cela a été dévastateur pour les patients et leurs familles », a déclaré Karen à Sky News.

“Nous ne pouvons pas nous fier à un seul traitement”

“Pour moi, c’est personnel. Je m’ennuie de voir mes amis, étreindre mes filles. Récupérer la normalité pour moi et mes enfants est très important », ajoute l’infirmière, qui n’a pas pu voir ses parents depuis mars dernier. “Ce traitement nous donne de l’espoir. Je le veux pour tout le monde”, ajoute-t-il, disant aux médias à quel point il était heureux d’être la première personne à recevoir le vaccin, bien qu’il ait dû être surveillé par un ambulancier au moment de l’injection.

Il espère même que le vaccin sera efficace pour le personnel de santé dans les mois à venir: «Je vois à quel point c’est difficile, mes collègues travaillent en première ligne. NOu nous pouvons sortir et rire, il n’y a pas de repos pour nous. Nous voulons tous désespérément retrouver cette normalité et j’espère que cela pourra y parvenir. C’est extrêmement important car nous savons que nous aurons besoin de plus d’une chose pour nous sauver. “.

«De manière réaliste, le nombre de personnes qui auront besoin de vaccins, ou ce que j’ai reçu, est énorme. Nous ne pouvons pas nous fier à un seul traitement. Avec de nombreuses versions différentes, j’espère que nous pourrons le déployer plus rapidement et plus largement pour protéger tout le monde », ajoute Karena. Maintenant, un ami de l’infirmière sera le prochain à se faire vacciner, un autre du Yorkshire.