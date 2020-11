COVID-19 :

le l’avancement des technologies En de nombreuses occasions, cela ne facilite pas la vie, même s’il est également vrai que sur d’autres, ils nous donnent mille maux de tête. Maintenant bien, dans ce cas, cela pourrait être d’une grande aide dans la lutte contre le coronavirus.

Une équipe de chercheurs de Massachusetts Institute of Technology (MIT) a développé un système permettant de distinguer les personnes infectées, y compris asymptomatiques, de celles qui ne. Et ils l’ont fait en différenciant les façon de tousser les uns des autres. Les personnes asymptomatiques, infectées mais qui ne développent pas les symptômes du COVID-19, font partie des gros problèmes lors de l’arrêt de la pandémie, parce qu’ils se propagent sans savoir qu’ils sont infectés.

Dans un article publié dans le IEEE Journal of Engineering in Medicine and Biology, l’équipe a présenté son modèle de l’intelligence artificielle, qui est capable de distinguer les personnes asymptomatiques grâce à des enregistrements de toux forcée.

Plus de 200 000 échantillons

Dans ce système, les chercheurs ont compilé plus de 70000 enregistrements, qui à leur tour contiennent plusieurs toux, ce qui porte le nombre total à 200000. Parmi ceux-ci, 2 500 ont été envoyés par des personnes dont la maladie a finalement été confirmée, y compris des personnes asymptomatiques.

Avec ces enregistrements, ainsi que d’autres 2500 sélectionnés au hasard, l’équipe a équilibré les données du système et a été formée avec eux pour pouvoir les différencier. Parmi eux, ils en ont utilisé 4.000, et les mille restants ont été utilisés pour voir s’il pouvait différencier la toux des patients COVID de celle des personnes en bonne santé.

Les chercheurs ont découvert que les patients asymptomatiques de Covid-19 peuvent avoir une toux distinctive. Indéchiffrables à l’oreille humaine, les différences peuvent être captées par l’intelligence artificielle. Les toux enregistrées par téléphone portable pourraient constituer un outil de dépistage pratique. https://t.co/OyHqC2KqNk pic.twitter.com/0kYdEIXQkd – Massachusetts Institute of Technology (MIT) (@MIT) 29 octobre 2020

En plus de la toux, il y avait aussi paroles prononcées, volontairement soumises par les participants. Ainsi, l’intelligence a pu identifier 98,5% des toux chez les personnes atteintes de coronavirus et 100% des toux chez les patients asymptomatiques.

Développement d’une application mobile

Maintenant, après avoir vérifié le succès du résultat, l’objectif du MIT est transférer ce modèle vers une application mobile afin d’être utilisé par l’ensemble de la population de manière pratique et gratuite. “La mise en œuvre efficace de cet outil de diagnostic de groupe pourrait réduire la propagation de la pandémie si tout le monde l’utilise avant d’aller dans une école, une usine ou un restaurant», déclare Brian Subirana, chercheur au laboratoire d’identification automatique du MIT.

Ligne de recherche ouverte

Avant la pandémie, l’équipe du MIT avait déjà travaillé sur des algorithmes de formation de cette manière, à travers des enregistrements de toux réalisés avec des téléphones portables, pour détecter d’autres maladies telles que la pneumonie et l’asthme. Ils l’ont également fait avec la maladie d’Alzheimer, une maladie qui affecte également les cordes vocales.

Lorsque le coronavirus a commencé à se propager et avec les preuves que certains patients éprouvaient symptômes neurologiques similaires à ceux d’Alzheimer, les chercheurs ont décidé de tester s’il était possible de l’appliquer efficacement. Donc c’était ça, en avril, ils ont commencé à collecter des tests de toux de différentes personnes qui ont été enregistrés via un site Web.

Les volontaires devaient également compléter un enquête sur les symptômes dont ils ont souffert, qu’ils aient ou non un coronavirus, et s’ils avaient été diagnostiqués par un test.