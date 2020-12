COVID-19 :

Ongle Jeune enceinte depuis Grenade est décédé des suites du COVID-19, tel que rapporté par Ideal. «Je ne connais pas le cas, mais quoi qu’il en soit, c’est un énorme drame», regrette Jorge Fernández Parra, président de la faculté de médecine et gynécologue à l’hôpital maternel et infantile de la capitale, en apprenant le décès de cette fille, qui il n’avait pas plus de 30 ans.

Des sources de l’hôpital qui a soigné la jeune femme ont confirmé à El Español qu’ils avaient pu sauver la vie du bébé qu’elle attendait, né à sept mois: «La patiente est entrée arrêt cardio-respiratoire et les compagnons ont essayé par tous les moyens de la sortir de l’arrêt, mais ils n’ont pas pu la sauver et ont dû la soumettre à un césarienne d’urgence pour éviter la mort du nouveau-né ». Ils ont également révélé que le patient avait pathologies antérieures et qu’elle avait été admise à l’unité de soins intensifs (USI) depuis un certain temps.

Fernández avoue que lors de la deuxième vague, il a observé assure dans le journal que dans cette deuxième vague ils ont vu “Une incidence plus élevée de patients COVID chez les femmes enceintes”. Cependant, au cours de la première phase de la pandémie, bien qu’il y ait eu moins de cas, «ils étaient plus graves». «Le pourcentage d’admissions a vraiment augmenté. L’autre fois, il y avait une poignée de cas dans toute la première vague. Maintenant, nous avons une ou deux femmes enceintes chaque jour. Nous ne devons pas baisser la garde », ajoute-t-il.

La grossesse n’est pas un facteur de risque

Malgré ces affirmations, le doyen des médecins a envoyé un message rassurant, affirmant que la grossesse n’est pas un facteur de risque au moment de l’infection ou du développement d’un diagnostic plus sérieux. Cependant, il recommande de faire preuve de la plus grande prudence: «Il est très rare que le COVID-19 se complique chez les jeunes, mais personne n’est exempt de complications. Et, bien que la grossesse ne soit pas un facteur de risque pour qu’elle évolue davantage, elle est devrait être une raison de faire preuve de la plus grande prudence avec ses contacts ».

Plusieurs études soutiennent la théorie selon laquelle la grossesse n’augmente pas le danger pour les femmes enceintes. Ongle recherche publiée en novembre dernier dans le magazine JAMA Network Open a révélé que les femmes enceintes qui contractent le coronavirus et leurs bébés ont un faible risque de symptômes graves. Cela a été détaillé dans l’étude, menée par des chercheurs de l’UT Southwestern, aux États-Unis. En fait, ils reflétaient que 95% des femmes enceintes infectées analysées n’ont eu aucun résultat indésirable et que dans seulement 3% des cas, le virus a été transmis au fœtus.

“Nos résultats montrent qu’environ 5% de toutes les femmes qui accouchent avec une infection au COVID-19 développent une maladie grave ou critique. Le pourcentage est une préoccupation majeure lorsqu’une pandémie traverse une population, bien qu’il soit inférieur aux rapports précédents des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) », ont expliqué les experts. L’étude du CDC à laquelle ces scientifiques se réfèrent a déclaré que les femmes enceintes ont plus susceptibles d’être admis à l’USI, d’avoir besoin d’une ventilation mécanique et d’être tué que celles qui ne sont pas enceintes.