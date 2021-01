COVID-19 :

L’American Society for Microbiology annonce dans un communiqué de presse qu’elle a examiné la Les preuves suggérant une mauvaise santé intestinale ont un impact négatif sur le pronostic COVID-19. Il est très courant que les cas graves incluent des symptômes gastro-intestinaux et que les maladies associées sont liées à une altération du microbiote intestinal. S’il est démontré qu’une mauvaise santé intestinale provoque un coronavirus grave, des traitements probiotiques et d’autres thérapies pourraient aider ces patients, selon les experts.

Une mauvaise santé intestinale pourrait être responsable de cas graves

Selon cette déclaration datée du 12 janvier, L’infection au COVID-19 génère des symptômes très différents et de gravité variable. Les plus signalés sont une forte fièvre et des difficultés respiratoires. Cependant, certaines études, y compris des autopsies, révèlent que l’infection peut également affecter les reins, le foie, la rate, le cœur et le tractus gastro-intestinal.

Les patients hospitalisés présentant des problèmes respiratoires ainsi que des nausées, des vomissements et des diarrhées sont très fréquents. Cela suggère que Lorsque le virus affecte le tractus gastro-intestinal, la gravité de la maladie augmente.

Quel est le lien avec les cas graves de COVID-19?

Heenam Stanley Kim, microbiologiste au Laboratoire d’interactions microbiennes de l’Université de Corée à Séoul, a entrepris d’enquêter sur le lien entre le microbiome intestinal modifié et le COVID-19 sévère.

L’hypothèse est que le dysfonctionnement intestinal, ainsi que les fuites intestinales associées, peuvent aggraver l’infection, car Ils permettent au virus d’accéder à la surface du tube digestif et des organes internes.

Ces organes seraient vulnérables à l’infection car ils ont généralisé ACE2, une protéine cible du SRAS-CoV-2, à leur surface. Les personnes les plus à risque de COVID-19 sévère ont un microbiote intestinal altéré. Ce sont les personnes âgées et celles qui souffrent de maladies sous-jacentes.

Le déséquilibre pourrait affecter la barrière intestinale, permettant aux agents pathogènes d’accéder plus facilement aux cellules de la muqueuse intestinale. Le microbiologiste, qui est également professeur à l’Université de Séoul, a déclaré qu’il avait commencé à analyser ces études une fois qu’il avait associé le régime alimentaire des pays les plus touchés.

Les pays riches dotés d’une bonne infrastructure médicale, comme les États-Unis et certains pays d’Europe, ont été les plus infectés. Le régime alimentaire «occidental» carencé en fibres est l’une des principales causes de la modification des microbiomes intestinaux.

Quelle est la preuve?

Alors que la relation entre la santé intestinale et l’aggravation du coronavirus pas encore prouvé, les études menées et l’avis de plusieurs chercheurs suggèrent que cela pourrait être démontré.

Certains auteurs pensent que des microbiomes intestinaux malsains pourraient être l’une des raisons pourquoi certaines personnes développent une forme sévère de COVID-19.

Une étude de Singapour sur des cas de patients symptomatiques a montré qu’environ la moitié avait un niveau détectable lors des tests et seulement la moitié avait des symptômes gastro-intestinaux. Cela suggère que si le SRAS-CoV-2 atteint le tractus gastro-intestinal, il peut ne pas causer de problèmes.

Ce que Kim a déclaré, c’est que, au moment de l’infection, la santé intestinale de la personne peut être un facteur critique pour le développement des symptômes.

Dans une étude, des échantillons de selles prélevés sur des patients infectés ont été comparés et comparés à ceux de personnes en bonne santé. Ce qui a été trouvé, c’est que chez toutes les personnes atteintes de COVID-19, la diversité bactérienne était très faible.

Les scientifiques ont déjà lié le coronavirus à l’épuisement des espèces de bactéries bénéfiques, tandis que les agents pathogènes prolifèrent. Certaines de ces espèces qui sont épuisées sont celles qui produisent du butyrate, qui joue un rôle fondamental dans la santé intestinale.

Prévisions dans le futur

La pathogenèse du COVID-19 n’est pas encore entièrement comprise. Si les études futures montrent que la santé intestinale affecte le pronostic du COVID-19, a soutenu Kim, alors les cliniciens et les chercheurs devraient exploiter ce lien pour améliorer les stratégies de prévention et contrôler la maladie. Il a été dit que manger plus de fibres réduisait le risque de maladie grave. Et la transplantation de microbiote fécal pourrait être un traitement à considérer pour les patients présentant les pires cas de COVID-19.

Cependant, le problème de la santé intestinale va au-delà du COVID-19, a-t-il déclaré. Une fois la pandémie passée, le monde devra encore faire face aux maladies chroniques et aux autres problèmes associés avec une mauvaise santé intestinale. “Le monde entier souffre de cette pandémie de COVID-19”, a déclaré Kim, “mais ce que les gens ne réalisent pas, c’est que la pandémie de microbiome intestinal endommagé est beaucoup plus grave maintenant.”

