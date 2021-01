COVID-19 :

Les concours de beauté, en plus d’être largement suivis dans le monde entier, sont souvent accompagnés à de nombreuses reprises de connotations négatives sur le dossier académique et l’avenir au-delà de ce dévouement de leurs concurrents. Cependant, ces critiques ne sont pas toujours fondées et le cas de Carina Tyrrell c’est l’un de ceux qui confirment qu’ils ne sont pas étayés.

A 31 ans, il a brisé tous les stéréotypes

Pour beaucoup, son nom peut être inconnu, mais pas pour les adeptes anglais de ces concours de beauté et encore moins pour les membres de l’Université d’Oxford qui ont développé ces derniers mois l’un des vaccins contre le coronavirus. Car oui, cette Britannique de 31 ans a réussi à briser tous les stéréotypes et à montrer que les sujets ne doivent pas toujours être corrects.

Au cours de la dernière année 2014, Carina Tyrrell a assisté au concours “ Miss Monde ” en tant que représentante de l’Angleterre, et à cette occasion il a déjà attiré l’attention des participants et des adeptes de la même chose pour sa réponse à l’une des questions qui sont habituellement posées aux candidats comme quel est leur rêve: «Je veux lutter contre les maladies et que tous les gens dans le monde aient un traitement pour leurs maux, peu importe où ils vivent, leur nationalité, leur peau ou leur argent ».

Sa réponse aujourd’hui est devenue réalité, et dans l’une de ses plus récentes interviews, il a parlé de sa double facette: «Les femmes ne doivent pas être stéréotypées, il n’y a rien d’extraordinaire ou d’anormal à s’intéresser à la fois aux particules nucléaires, aux pandémies, au plaisir, aux vêtements, aux concours de beauté et à la sensation d’un maillot de bain ».

«Ce n’est pas une contradiction. Le truc à propos de la tiare et de la canne est évidemment idiot, mais se présenter en bikini est amusant, une exposition de féminité et une preuve de sécurité dans le corps que l’on a et de confiance en soi », a-t-il ajouté. À Tyrrell, la “ Miss England ” qui fait partie de l’équipe d’Oxford qui a développé ce vaccin, la vocation tourne dans la famille car sa mère est une des composantes de l’Organisation mondiale de la santé et son père est un physicien hors pair.

Bien sûr, Carina Tyrrell encourage tous ses fans et tout le monde à «accepter le vaccin lorsqu’il est offert», comme de cette manière, il estime qu ‘”il y a de la lumière au bout du tunnel”, même si “il faudra du temps” pour revenir à la normale. Dans son cas, le coronavirus a affecté sa famille lorsqu’un de ses oncles est mort de cette maladie.