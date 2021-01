COVID-19 :

La variante britannique du SRAS-CoV-2, nommée «variante préoccupante» (Variant of Concern 202012/01) n’est plus la plus inquiétante, car elle n’inclut pas la mutation qui, selon diverses études, réduit la réponse immunitaire de l’organisme en quelques personnes. Jusqu’au moment, des milliers de mutations ont été identifiées du virus, mais la grande majorité n’affecte pas substantiellement leur biologie. Les souches les plus préoccupantes pour les experts aujourd’hui sont les souches sud-africaines, brésiliennes et diverses trouvées cette semaine en Inde, comme le rapporte le India Times.

La mutation E484K pourrait affecter la réponse immunitaire

Pour déterminer quelles mutations sont les plus dangereuses, une équipe de chercheurs du Fred Hutchinson Cancer Research Center de la ville de Seattle, Washington, États-Unis, a analysé les anticorps isolés du sérum sanguin de personnes récupérées du COVID-19.

Les scientifiques ont découvert que c’était la mutation E484K qui causait une forte diminution de la puissance des anticorps chez certaines personnes. Cette mutation ne se retrouve pas dans la variante britannique, mais dans les variantes sud-africaine et brésilienne.

En outre, des chercheurs du Tata Memorial Center de Kharghar (ACTREC), en Inde, ont trouvé 3 cas de COVID-19 avec la mutation E484K dans la région métropolitaine de Mumbai. Parmi les milliers de mutations testées par les chercheurs de Washington, très peu affectent la capacité des anticorps à inactiver le virus, bien que les effets variaient selon les individus infectés.

En d’autres termes, cette mutation spécifique rend les anticorps de certaines personnes inefficaces. Les chercheurs se demandent maintenant si les anticorps générés par le vaccin seront affaiblis de la même manière contre les souches contenant cette mutation.

Le vaccin sera-t-il efficace contre ces variantes?

Les auteurs notent que les variantes qui incluent la mutation E484K ils ont seulement érodé l’activité neutralisante de certains des échantillons d’anticorps et ils n’ont pas complètement supprimé son pouvoir, dans les deux cas. Cela augmente la probabilité que les vaccins disponibles soient efficaces.

Cependant, certains scientifiques ont exprimé leur inquiétude quant au fait que la souche sud-africaine pourrait être résistante aux vaccins. Cette variante a accumulé un grand nombre de mutations dans sa protéine de pointe, qui adhère à la surface du virus et se lie aux cellules, déclenchant l’infection.

Les vaccins disponibles ciblent ce pic de protéine, mais s’il mute considérablement, ils peuvent ne pas être efficaces, de la même manière que les anticorps que le corps produit naturellement sont réduits.

La mutation E484K a été retrouvée en cas de réinfection

Le premier cas de réinfection au Brésil a été détecté le 9 décembre. Lorsque les échantillons ont été analysés, la souche responsable contenait la mutation E484K dans le pic de protéine. Cette variante brésilienne du SRAS-CoV-2 a été nommée B.1.1.28, mais la réinfection correspond à une première infection par la souche B.1.1.33 (détectée pour la première fois à Rio de Janeiro) et une réinfection par un B .1.1.28, qui héberge la mutation E484K.

La variante sud-africaine (connue sous le nom de 501.V2) a également cette mutation, et les deux sont considérées comme se propageant rapidement. Ce qui inquiète les chercheurs non seulement il se propage plus rapidement, mais il pourrait réduire la réponse immunitaire et provoquer des réinfections. Toutes ces caractéristiques rendent cette mutation vraiment inquiétante.

Ces résultats montrent qu’une infection par le SRAS-CoV-2 ne garantit pas l’immunité dans tous les cas. De toute façon, une diminution des anticorps ne signifie pas que l’immunité de longue durée est altéréedisent les chercheurs.

Une étude publiée le 6 janvier 2021, menée par l’Institut d’immunologie La Jola, a conclu que les réponses au SRAS-CoV-2 du système immunitaire adaptatif (celui qui «apprend» à combattre des pathogènes spécifiques), peut durer au moins huit mois après l’apparition des premiers symptômes de l’infection initiale.

Les «anticorps traîtres» pourraient causer la mort du COVID-19

Une autre étude réalisée à la Grossman School of Medicine de New York, a analysé les anticorps de 86 personnes hospitalisées pour coronavirus. Les anticorps combattent les agents pathogènes, mais parfois Ces anticorps dits «traîtres» combattent les cellules immunitaires, qui est liée à des cas graves et à des décès dus au COVID-19.

Les chercheurs se sont concentrés sur les anticorps contre la protéine annexine A2, qui aident à stabiliser la structure de la membrane cellulaire et l’intégrité des vaisseaux sanguins dans les poumons. Bloquer cette protéine provoque des lésions pulmonaires, ce qui est très fréquent dans les cas de coronavirus les plus graves.

Les résultats ont montré que les personnes décédées du virus présentaient de faibles taux d’anticorps anti-annexine A2. Ce type de données représente des avancées importantes dans la connaissance de tout ce qui entoure Covid-19, sa forme de contagion et ses effets dévastateurs.

