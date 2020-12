COVID-19 :

MEXIQUE – L’alerte maximale pour COVID-19 a été réactivée ce samedi à Mexico, la capitale qui fait face à son pire moment de la pandémie et à une crise de Noël après qu’il a été décidé que les magasins non essentiels fermeraient d’ici au 10 janvier .

La couleur rouge du feu épidémiologique, le plus haut niveau de risque, s’allume alors que la ville souffre d’une saturation hospitalière de près de 85% dans ses lits généraux, plus qu’à tout autre moment pendant la crise sanitaire dérivée du coronavirus.

Sur les 57 hôpitaux publics pour traiter le COVID-19, il y en a 12 complètement pleins, un chiffre qui monte à 27 si l’on considère ceux avec 90% ou plus d’occupation, selon le système d’information du Serious Acute Respiratory Infection Network (SARI) ).

«Cela aurait été fait depuis un mois, il y a deux mois, malheureusement en ce moment avec la saison de Noël, décembre, car nous recherchons tous du pain quotidien ou des choses moins chères», déplore Beatriz Heredia, une retraitée venue dans le centre historique pour acheter médicaments.

On estime que ces nouvelles mesures d’urgence entraîneront des pertes de 48 554 millions de pesos (environ 2 427 millions de dollars) de chiffre d’affaires, a averti la Chambre nationale de commerce (Canaco).

Elle pourrait également mettre en faillite huit restaurants sur dix, selon la Chambre nationale de la restauration et de l’agroalimentaire (Canirac).

Ils signalent une pénurie de réservoirs d’oxygène pour les patients atteints de coronavirus dans le pays.

“Le gouvernement a indiqué ce que nous devions faire, nous n’avons pas obéi, donc pour le moment, nous en payons tous les conséquences, aussi bien les personnes qui ne sont pas dans la sphère commerciale, que les personnes qui en vivent”, a déclaré Heredia.

DÉCISION IMPOSSIBLE

Les magasins du centre historique de Mexico, remplis la veille de paniques de magasinage de Noël, portaient désormais leurs rideaux baissés, malgré un flux persistant de passants et de vendeurs ambulants.

«Il y a beaucoup de vendeurs informels ici et ce sont eux qui apportent tout cela, ils apportent les vêtements, les masques, les masques, c’est-à-dire beaucoup de choses qui ne sont pas essentielles», a déclaré Ana Bejarano, une travailleuse dans une entreprise alimentaire de la région. .

Le feu rouge, annoncé par Mexico et son État voisin du Mexique, ne permet au secteur alimentaire, aux restaurants avec plats à emporter, à l’énergie, aux télécommunications, aux médicaments, aux ateliers de réparation et aux travaux et services publics de fonctionner.

Les commerçants ont réagi avec solidarité, mais ont remis en question la stratégie du gouvernement de la capitale et de la fédération pour résister à la déclaration d’urgence sanitaire pendant des semaines, alors que la montée des infections était déjà évidente.

Même ainsi, ils ont également reconnu la responsabilité des citoyens, qui encombraient toujours la zone ce matin malgré la présence d’éléments de sécurité.

La situation de contagion au Mexique est critique.

“Ici, les gens ne font pas attention, la vérité. C’est la vérité, les gens n’écoutent pas, ils viennent avec des familles entières, ils amènent des bébés, ils amènent des enfants sans masque facial, sans aucune protection”, a déclaré Bejarano.

UNE NOUVELLE CRISE

Le gouvernement mexicain a reconnu que le pays connaît son deuxième pic de la pandémie, avec plus de 117 000 décès et 1,3 million de cas, avec des augmentations quotidiennes dépassant 10 000 infections.

De ces chiffres, Mexico concentre plus de 282 000 diagnostics positifs et près de 20 000 décès.

“Aujourd’hui, le plus important est la santé et la vie. Je sais que ce sont des temps difficiles, mais il est urgent de baisser la courbe de contagion. N’oubliez pas que chacune de nos actions a un impact sur la réduction ou l’augmentation des contagions”, a demandé ce samedi Claudia Sheinbaum du gouvernement de Mexico.

Le président du pays, Andrés Manuel López Obrador, qui avait insisté sur le fait qu’il n’y aurait pas de saturation des hôpitaux à Mexico, a également reconnu la situation délicate de la capitale du pays.

“Cela a été terrible de faire face à cette pandémie, mais nous sortons, c’est maintenant décidé par les médecins, déclarant Mexico un feu rouge, en raison du nombre d’infections et pour empêcher la pandémie de nous dépasser”, a-t-il admis lors d’un événement public. au Yucatán, un état du sud-est.

Ils cherchent à sensibiliser les fidèles aux risques de contagion.

Mais López Obrador a affirmé que “heureusement, ce n’est pas ce qui se passe dans tout le pays”, précisant que seuls huit des 32 États montrent une augmentation des infections.

Le président, qui a remis en cause l’usage obligatoire des masques faciaux et les mesures «autoritaires» pour arrêter la pandémie, a défendu une réponse «équilibrée» entre la santé et l’économie.

<< L'action dans le domaine de la santé doit être équilibrée, c'est-à-dire que faire face à la pandémie comme elle l'a été et réactiver notre économie, nous ne pouvons pas seulement nous consacrer à la pandémie, à l'arrêt complet de l'activité économique dans le pays car ce serait très sérieux », a-t-il commenté.