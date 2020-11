COVID-19 :

Après avoir été l’épicentre du coronavirus, La Chine fait face à une épidémie de maladie contagieuse: la brucellose à nouveau. Dans ce cas, l’infection n’est pas inconnue, mais l’apparition de cette condition, transmise par les animaux, est très contagieux.

Dans la ville chinoise de Lanzhou, dans la province de Gansu, au nord-ouest de la Chine, plus de 6000 personnes ont été testées positives pour cette maladie, mais cette fois ce n’était pas la cause de la transmission animale, mais plutôtLes bactéries se sont échappées d’une usine de vaccins de laboratoire il y a plus d’un an.

Provenant d’un biopharmaceutique

Comme le rapportent les médias allemands «Deutsche Welle» (DW), la Commission de la santé de Lanzhou a déclaré en septembre: “L’épidémie est née dans une usine biopharmaceutique appartenant à China Animal Husbandry Industry Co. L’usine a utilisé des désinfectants périmés pour fabriquer des vaccins contre la brucellose, laissant les bactéries dans ses gaz résiduaires.” ajoutèrent-ils.

Ce gaz résiduel mentionné par la commission de la santé de Lanzhou aérosols formés ultérieurement que, à travers le vent, est venu à l’Institut de recherche vétérinaire de Lanzhou, où un première flambée de brucellose en novembre de l’année dernière.

Plus de 6000 infections un an plus tard

Selon un article du journal chinois «Global Times», 6 620 personnes ont été testées positives pour la brucellose dans la ville du nord-ouest de la Chine après avoir testé un total de 55 725 personnes. Jusqu’au 14 septembre un total de 3245 infections dues à une maladie bactérienne, de sorte que les nouvelles données pourraient indiquer un augmentation possible des résultats positifs dans les prochains jours, puisque les autorités chinoises prévoient de continuer à tester le reste de la population.

Brucellose

Les symptômes de cette maladie sont similaires à ceux de la grippe et du coronavirus (fièvre et maux de tête). Contrairement à ces conditions, l’incubation de la brucellose aurait une période de cinq à 60 jours. Il est généralement traité avec antibiotiques et les patients ne sont pas habitués à développer des manifestations sévères.

Transmission

En règle générale, cette maladie se transmet des animaux aux humains par contact direct avec des espèces infectées, mais aussi lors de la consommation de tout produit animal contaminé ou cru, aussi bien que inhalation des aérosols contaminés par la maladie dans l’air.