COVID-19 :

Les vaccins contre la variante sud-africaine fonctionneront-ils? 1:57

. – Alors que des chercheurs du monde entier se font concurrence pour voir si de nouvelles variantes du coronavirus poseront un problème pour les vaccins, une deuxième étude en deux jours indique qu’une variante d’Afrique du Sud pourrait faire exactement cela.

La variante a été détectée pour la première fois en Afrique du Sud en octobre et a maintenant été trouvée dans plus d’une douzaine de pays.

Dans les deux études, le travail a été effectué en laboratoire et non chez l’homme, donc des recherches supplémentaires sont nécessaires pour évaluer la véritable menace de la nouvelle variante.

Dans l’étude la plus récente, qui était de petite taille, les chercheurs ont prélevé des anticorps sur six personnes hospitalisées pour COVID-19 avant la découverte de la nouvelle variante. Ils ont constaté, à des degrés divers, que les anticorps des six survivants étaient incapables de combattre complètement le virus.

“Je pense que les preuves s’accumulent que ces mutations, et je pense que d’autres mutations, émergeront dans le monde entier, et sont déjà en train d’émerger, qu’elles fuient les anticorps d’une infection antérieure”, a déclaré Alex Sigal, virologue pour l’Afrique, à CNN. Institut de recherche en santé et Institut Max Planck de biologie des infections. “C’est préoccupant”.

On ne sait pas si cela signifie qu’une personne serait vulnérable à la nouvelle variante si elle avait déjà eu le covid-19, ou ce que cela pourrait signifier pour les personnes qui ont été vaccinées.

Les résultats de Sigal étaient très similaires à ceux d’une étude publiée mardi par l’Institut national des maladies transmissibles en Afrique du Sud.

«Quand vous voyez que deux groupes arrivent indépendamment à la même réponse de base, ce n’est pas grave, il y a plus d’accord pour dire qu’ils ont raison», a déclaré Jesse Bloom, virologue au Fred Hutchinson Cancer Research Center.

Une troisième étude, également publiée mardi, a montré que des mutations dans la nouvelle variante leur permettaient d’échapper à une partie de l’immunité induite par la vaccination, mais c’était loin d’être une évasion complète.

Cette étude a examiné beaucoup moins de mutations dans la variante que les études sud-africaines examinées.

Aucune des études n’a fait l’objet d’un examen par des pairs ou n’a été publiée dans des revues médicales.

Alors que les scientifiques déterminent si ces variantes sont particulièrement dangereuses et que des études sont en cours dans divers laboratoires à travers le monde, une chose est claire: faites-vous vacciner si vous le pouvez.

«Je le ferais sûrement si je pouvais», dit Sigal. “Mon beau-père a eu l’opportunité de prendre l’avion pour Israël et de se faire vacciner, et je l’ai expulsé de la maison parce que vous ne pouvez pas l’obtenir ici en Afrique du Sud.”

Un trio d’études

Dans ses recherches, Sigal a découvert que les anticorps des six sujets de l’étude n’avaient pas réussi à combattre complètement la nouvelle variante.

“Un participant a eu une assez bonne réponse, mais personne n’a été indemne”, a-t-il déclaré.

L’étude a été publiée sur le site Web du KRISP, la plateforme de séquençage et d’innovation de recherche du Kwazulu-Natal. Les deux autres études ont été publiées sur un serveur prépresse.

Dans l’étude qui avait des résultats similaires, du sang a été prélevé sur 44 personnes en Afrique du Sud qui avaient eu COVID-19. Il a été confirmé que presque tous leurs cas étaient survenus avant septembre, soit avant que le variant ne soit détecté en Afrique du Sud.

Les chercheurs ont ensuite testé pour voir si leurs anticorps combattraient la nouvelle variante.

Environ la moitié des 44 personnes, leurs anticorps étaient impuissants contre la nouvelle variante. Pour l’autre moitié, la réponse anticorps a été affaiblie, mais pas complètement éliminée.

Dans la troisième étude, menée à l’Université Rockefeller, les chercheurs ont analysé le sang de 20 personnes qui avaient reçu le vaccin de Moderna ou Pfizer. Différentes mutations dans les virus ont permis à certains types d’anticorps de s’échapper, mais le système immunitaire des volontaires a libéré une armée de différents types d’anticorps contre les virus.

L’étude Rockefeller a examiné moins de mutations que les deux études sud-africaines. Il a examiné trois mutations clés dans les pics au sommet du coronavirus, car c’est la partie du virus ciblée par les vaccins.

«C’est utile, mais ce n’est pas encore toute l’histoire», a déclaré John Moore, chercheur en vaccins chez Weill Cornell Medicine.

Les études sud-africaines, cependant, ont utilisé le virus lui-même, ou un modèle de celui-ci, qui contenait huit mutations de pointe.

John Bonifield et Amanda Sealy ont contribué à ce rapport.