COVID-19 :

SÃO PAULO, Brésil – Un groupe de chercheurs a identifié une nouvelle souche du coronavirus SRAS-CoV-2, responsable du COVID-19, dans l’État de Rio de Janeiro, l’une des régions les plus durement touchées par la pandémie au Brésil, ont-ils rapporté ce mardi sources scientifiques.

Selon une étude du Laboratoire national de calcul scientifique (LNCC), lié au ministère des Sciences et de la Technologie et réalisée en collaboration avec l’Université fédérale de Rio de Janeiro (UFRJ), la nouvelle variante a été détectée pour la première fois en octobre dernier dans la ville. de Rio de Janeiro, capitale de l’État homonyme.

Les chercheurs ont souligné que, pour l’instant, la nouvelle variante est “partiellement limitée” à la ville, qui concentre le plus grand nombre de cas et de décès dus au COVID-19 dans la région, mais ils ont mis en garde contre une possible propagation dans tout l’État et, par conséquent, , d’autres régions du pays sud-américain.

“L’augmentation significative de la fréquence de cette lignée soulève des inquiétudes concernant la gestion de la santé publique et la nécessité d’une surveillance génomique pendant la deuxième vague d’infections”, ont exprimé les scientifiques dans l’étude, préparée sous la coordination de la chercheuse Ana Tereza Vasconcelos .

La nouvelle souche a été découverte par séquençage génétique de la lignée B.1.1.28, qui circule déjà au Brésil depuis le début de l’année, et on estime que la variante est apparue en juillet.

Les chercheurs ont analysé 180 génomes du SRAS-CoV-2 et découvert cinq «mutations uniques», qui «sont apparues et se sont rapidement propagées».

«Ces derniers jours, de nouvelles variantes du virus COVID-19 ont été signalées en Afrique du Sud et au Royaume-Uni. Les virus mutent avec le temps, ce qui est naturel et attendu. Le Royaume-Uni a signalé que cette nouvelle variante se transmettait plus facilement, mais jusqu’à présent, rien ne prouve qu’elle soit plus susceptible de provoquer une maladie grave ou une mortalité … », a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’OMS.

L’étude n’indique cependant pas si la souche nouvellement identifiée est plus transmissible ou plus agressive que celles déjà connues au Brésil, l’un des pays les plus durement touchés par la pandémie après les États-Unis et l’Inde.

En outre, les scientifiques ont noté qu’il n’y avait également “aucune indication” que la variante pourrait réduire l’efficacité des vaccins contre le COVID-19 qui commencent tout juste à être distribués dans le monde entier.

L’État de Rio de Janeiro, après Sao Paulo, est la deuxième région du Brésil avec le plus grand nombre absolu de décès dus à la maladie, avec près de 25 000 décès, et la sixième avec les cas les plus confirmés (407 575).

Dans tout le pays, qui compte environ 210 millions d’habitants, le coronavirus laisse déjà plus de 187000 morts et 7,2 millions d’infectés.

Ces dernières semaines, le Brésil a connu une nouvelle épidémie de l’agent pathogène, obligeant plusieurs États et municipalités à resserrer les mesures restrictives pour les fêtes de fin d’année, qui ont même été annulées à plusieurs endroits.