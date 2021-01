COVID-19 :

Alerte de nouvelles variantes de covid-19 0:47

. –– Des variantes plus récentes et plus contagieuses de Covid-19 accéléreront probablement la propagation du virus. Cela signifie que les États-Unis doivent redoubler d’efforts pour protéger les gens. Cela a été mis en garde ce vendredi par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC, pour son acronyme en anglais).

Une variante du covid-19 identifiée pour la première fois en Grande-Bretagne, connue sous le nom de B.1.1.7, se trouve également aux États-Unis. Et les modèles indiquent que cela pourrait aggraver la propagation déjà terrible du coronavirus à travers le pays, ont déclaré des chercheurs du CDC.

Cela signifie que les gens devraient faire plus d’efforts pour porter des masques, éviter les rassemblements et maintenir une distance sociale les uns par rapport aux autres.

«Cela signifie qu’il sera de plus en plus difficile à contrôler. Nous devrons prendre l’une de ces mesures à un degré plus élevé, y compris la vaccination », a déclaré à CNN le Dr Gregory Armstrong, directeur du Bureau de détection moléculaire avancée de la division des maladies respiratoires du CDC.

“Plusieurs éléments de preuve indiquent que B.1.1.7 est transmis plus efficacement que d’autres variantes du SRAS-CoV-2”, ont écrit Armstrong et ses collègues dans le rapport hebdomadaire de l’agence, connu sous le nom de MMWR pour faire court.

“La variante B.1.1.7 a le potentiel d’augmenter la trajectoire de la pandémie aux Etats-Unis dans les mois à venir”, ont-ils souligné.

52 cas de la variante covid-19 détectés aux États-Unis 0:50

Les efforts de vaccination – déjà plus lents que prévu et promis par le gouvernement fédéral – doivent être intensifiés, a déclaré le CDC.

“Il peut être nécessaire de parvenir à une plus grande couverture vaccinale pour protéger le public”, ont écrit les chercheurs.

Les États-Unis sont le pays qui compte le plus grand nombre de cas et de décès dus au covid-19 au monde. En date de ce vendredi après-midi, le virus avait été diagnostiqué chez 23 millions de personnes et en avait tué plus de 390 000, selon l’Université Johns Hopkins

La variante B.1.1.7 semble infecter plus facilement les cellules humaines, entraînant la propagation de plus de personnes.

Cette variante du covid-19 a été détectée dans une douzaine d’États aux États-Unis. Cependant, le CDC sait également que la surveillance est médiocre et que la variante est probablement beaucoup plus courante que cela. De plus, il est possible que le schéma de mutations qui rend le virus le plus transmissible émerge indépendamment lorsqu’il circule entre les personnes. En effet, plus il y a de personnes infectées, plus le virus est susceptible de muter.

L’équipe CDC a exécuté un modèle expérimental pour voir ce qui pourrait arriver dans un proche avenir. On ne sait pas combien de plus B.1.1.7 est transmissible. Ni le degré d’immunité de la population américaine contre les infections antérieures. Ce qui a conduit l’équipe à émettre des hypothèses. Dans un scénario, la nouvelle variante de covid-19 est 50% plus infectieuse que les variantes dominantes actuellement en circulation.

«Dans ce modèle, la prévalence de B.1.1.7 est initialement faible. Mais comme il est plus transmissible que les variantes actuelles, il affiche une croissance rapide au début de 2021, devenant la variante prédominante en mars », a écrit l’équipe du CDC.

«Si cela se comporte comme jusqu’à présent au Royaume-Uni, au Danemark et en Irlande, oui, ce sera une proportion croissante de tous les cas. Peu importe ce que nous faisons », a expliqué Armstrong.

“Cela ne signifie pas que les cas vont nécessairement augmenter”, a-t-il précisé. «Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons rien faire», a-t-il déclaré.

La nouvelle variante ne semble pas conduire à des taux d’hospitalisation ou de mortalité plus élevés, a noté Armstrong.

“Bien qu’il y ait une forte probabilité que ce soit une proportion croissante de tous les cas, si nous pouvons amener les gens à adhérer davantage aux mesures recommandées, alors le nombre de cas n’augmentera pas nécessairement”, a déclaré Armstrong.

En outre, CDC doit faire plus pour garder un œil sur les nouvelles variantes et l’émergence de celle-ci.

«Le CDC a également conclu des contrats avec plusieurs grands laboratoires cliniques commerciaux pour séquencer rapidement des dizaines de milliers d’échantillons positifs au SRAS-CoV-2 chaque mois. Ils ont également financé sept établissements universitaires pour effectuer une surveillance génomique en partenariat avec des agences de santé publique. Cela augmente considérablement la disponibilité de données de surveillance génomique en temps opportun à travers les États-Unis », a écrit l’équipe.

De plus, le CDC est à la recherche d’une variante de Covid-19 qui a été vue pour la première fois en Afrique du Sud et qui s’appelle désormais B.1.351. Également d’un autre qui a été détecté parmi quatre voyageurs du Brésil lorsqu’ils ont atterri au Japon, appelé B.1.1.28

“Ces variantes portent une constellation de mutations génétiques”, a écrit l’équipe du CDC.

Le vaccin Pfizer servirait dans de nouvelles variantes 0:52

On craint que le virus puisse changer d’une manière qui l’aide à échapper à l’immunité induite par la vaccination ou à l’immunité introduite avec des traitements à base d’anticorps. Les nouveaux vaccins contre les coronavirus sont conçus pour être rapides et faciles à changer. Ceci dans le but de pouvoir coïncider avec les nouvelles souches en circulation. Cependant, un changement majeur signifierait que les gens devraient se faire vacciner à nouveau.

Il est également possible que certains des changements rendent le virus plus difficile à détecter dans les tests standard.

Pour couronner le tout, le CDC craint également que si le virus change de la bonne manière, il puisse réinfecter les personnes qui se sont déjà rétablies du coronavirus. La grippe le fait déjà.