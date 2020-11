COVID-19 :

L’assistance juridique pour les droits de l’homme a dénoncé que les infections au COVID-19 sont en hausse dans les prisons mexicaines

La situation du Pandémie de covid-19 pourrait être exacerbé dans les prisons Mexicaines confrontées à un risque imminent de choux et une “courbe de contagion en constante augmentation”, a prévenu l’ONG ce mercredi, Assistance juridique pour les droits de l’homme (AsiLegal).

“Le dernier quart du COVID-19 dans les prisons décrit l’opacité et le danger” alors que des semaines consécutives s’accumulent “où les informations sur le système pénitentiaire sont de plus en plus rares”, a averti AsiLegal dans un communiqué.

Même le Commission nationale des droits de l’homme (CNDH) a publié le week-end dernier des mesures de précaution pour prévenir les épidémies dans les prisons.

La CNDH a demandé “d’adopter les mesures de précaution correspondantes pour renforcer toutes les actions, les gestions et les mesures préventives qui évitent, dans la mesure du possible, un rebond des infections au COVID-19 dans les prisons”.

L’entité a jugé «impératif que les autorités pénitentiaires et sanitaires au niveau national préconisent de prendre les mesures nécessaires pour protéger les droits humains des personnes privées de liberté et du personnel qui travaille à l’intérieur de ces centres».

Selon les données les plus récentes de l’agence, datées du 4 novembre, les prisons mexicaines enregistrent 2674 cas confirmés de coronavirus, 215 suspects et 234 décès dus à la maladie.

⚠️❌Après des semaines consécutives où les informations sur le système pénitentiaire se font de plus en plus rares, la troisième vice-province du @CNDH a mis en garde contre l’imminence d’une épidémie dangereuse dans les prisons du pays. https://t.co/7k48e4mVBw pic.twitter.com/tVPPkxvrcl – Asilegal (@AsilegalMx) 11 novembre 2020

Légal a jugé “opportun et correct les évaluations de la CNDH” et a rappelé que la pandémie “de privation de liberté se déplace et évolue avec différents paramètres à l’étranger”.

«Du 31 mars au 30 juin, 904 infections ont été enregistrées. Soit 301,3 par mois. Au trimestre suivant, du 1er juillet au 30 septembre, le montant cumulé s’élève à 2 453 (817,6 par mois) », détaille l’ONG avec son propre décompte.

Au deuxième trimestre, selon ces calculs, le nombre d’infections dans les prisons a augmenté de 271% par rapport au premier.

Au cours du trimestre en cours, jusqu’à ce mardi, AsiLegal a enregistré 172 infections, soit une baisse de 9,7% par rapport aux six premières semaines des trois mois précédents.

Carte du pénitencier COVID-19. Photo par AsiLegal

“Il est important de noter que cela ne signifie pas que la menace diminue, mais que les informations disponibles n’ont pas encore été compilées, les accès étant de plus en plus limités”, a expliqué l’association.

Les autorités sanitaires du pays considèrent l’épidémie comme «maîtrisée» au niveau national, avec un bilan de plus de 978 mille cas et 95 mille 842 décès à ce jour.

Avec des informations d’.