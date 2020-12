COVID-19 :

Le secrétaire général de la Fédération des services du syndicat des commissions ouvrières (CCOO) a adressé des lettres au ministre des transports, José Luis Ábalos, et le président du SEPI, Bartolomé Lora, pour leur demander de sauver la société Trasmediterránea et de garantir la continuité de son personnel.

Les syndicats ont appelé à des mobilisations pour lundi prochain, devant la gare maritime d’Algésiras et d’autres ports espagnols, pour protester car une partie du personnel de la compagnie maritime n’a pas encore reçu sa paie de novembre. Le PDG de Trasmediterránea, Francisco Oviedo, a assuré il y a une semaine dans des déclarations à OKDIARIO que le paiement de la masse salariale serait effectif le 7 décembre. Mais cela ne s’est pas produit dans le cas d’une grande partie des travailleurs de la flotte.

Le groupe Trasmediterránea Armas a demandé à la Société d’État pour les participations industrielles (SEPI), dépendant du ministère des Finances, un sauvetage de 120 millions d’euros. Francisco Oviedo a précisé à OKDIARIO que la société ne cherche que des financements pour résoudre ses graves problèmes de manque de liquidités, mais ne souhaite pas que le sauvetage de SEPI signifie l’irruption de l’Etat dans son conseil d’administration ou chez ses actionnaires.

Dans le même temps, la famille Armas négocie avec les obligataires qui ont financé l’achat de Trasmediterránea en 2018 pour obtenir un report et un allégement de la dette. À l’heure actuelle, la dette du groupe Trasmediterránea Armas est d’environ 900 millions d’euros.

En-tête de la lettre adressée par le syndicat des commissions ouvrières au président de la SEPI.

Dans sa lettre adressée au ministre Ábalos et au président du SEPI, les commissions syndicales “insistent fortement sur la nécessité de maintenir la marque Trasmediterránea à flot“, À la fois pour le” volume important d’emplois qu’elle génère pour le secteur de la marine marchande espagnole, et pour le travail de connexion historique et essentiel réalisé pour maintenir la structuration de l’Espagne “.

Mais en même temps, il demande que toute “aide publique ou sauvetage” implique le respect des engagements «responsabilité sociale» de l’entreprise. À cet égard, il dénonce que Trasmediterránea passe par un “processus d’ajustement du personnel parmi tous les travailleurs de la terre” et que les droits du travail de la main-d’œuvre ne sont pas pleinement respectés.

À cet égard, je renvoie aux nombreuses plaintes déposées devant l’Inspection du travail, aux jugements des tribunaux sociaux défavorables à l’entreprise et au révocation de l’ancien président du comité d’entreprise.

“Entre tout ce bordel et gestion douteuse, les pires présages semblent creux et le Grupo Armas transfère ses difficultés pour faire face aux dettes de la société Trasmediterránea », déclare le secrétaire général de la Fédération des services CCOO, José Francisco Fernandez Rodriguez, dans la lettre à laquelle OKDIARIO a eu accès.

Sous “drapeau de complaisance”

Le groupe Trasmediterránea Arms comptait 738 employés en 2018, bien qu’il ait négocié avec les syndicats une ERE de 181 salariés à appliquer en 2020. Cette ERE concerne principalement la main-d’œuvre foncière. Le lourd endettement du groupe et la baisse drastique du trafic passagers induite par pandémie de Coronavirus Ils ont mis l’entreprise dans une situation critique.

Le représentant de CCOO critique également dans sa lettre que Trasmediterránea utilise «navires sous pavillon de complaisance, qui finissent par mettre en place une politique de concurrence déloyale qui affecte à terme les travailleurs, la sécurité des passagers et la croissance du pays.

Commissions Workers fait allusion au navire Ciudad de Palma, qui navigue sous pavillon chypriote pour couvrir la ligne régulière de marchandises et de passagers entre Barcelone et Majorque. C’est l’un des quatre navires que le groupe a mis de côté dans une société parallèle, Armas Trasmediterránea Factoring SL, en garantie d’obtenir un prêt de 75 millions d’euros auprès de deux fonds de capital-risque: Apollo et HPS. Cette société parallèle a été constituée le 11 juin à Las Palmas de Gran Canaria avec un capital social de 151 millions d’euros.

Le tribunal de commerce n ° 7 de Barcelone a saisi la ville de Palma pour une dette de 705 000 euros contractée par la société. Face au risque de violer les conditions convenues avec les deux fonds d’investissement, Trasmediterránea a réussi à faire lever cet embargo au juge et à rédiger à la place un embargo préventif sur la ville de Mahón, qui navigue sous pavillon espagnol entre les ports de Valence. et Palma de Majorque.

Dans sa lettre, le représentant du syndicat des commissions ouvrières demande au ministre José Luis Ábalos et au président du SEPI une réunion urgente pour aborder les problèmes et l’avenir incertain de la compagnie maritime fondée en 1916, qui était aux mains du secteur public jusqu’au vente, en 2002.