(CNN espagnol) – Comme chaque vendredi, le Dr Elmer Huerta rassemble certaines des questions qu’il reçoit de notre public à travers les réseaux sociaux et répond ou explique les doutes des utilisateurs.

Dans cet épisode, nous répondons s’il existe un risque qu’une personne vaccinée soit porteuse du virus et infecte l’environnement familial. Nous expliquons également combien de temps après qu’une personne a été en contact avec une personne infectée, elle doit être testée.

Bonjour, je suis le Dr Elmer Huerta et voici votre dose quotidienne d’informations sur le nouveau coronavirus. Des informations qui, nous l’espérons, vous seront utiles pour prendre soin de votre santé et de celle de votre famille. Aujourd’hui, nous allons répondre à certaines questions qui nous ont été posées sur notre compte Twitter @drhuerta.

Salutations @drhuerta. S’il y a encore des doutes sur le comportement de Covid19 dans le corps humain, pourquoi pense-t-on que les vaccins des différentes sociétés pharmaceutiques sont presque prêts à être approuvés et distribués pour nous protéger? – Edwin (@ Edwinc2013) 3 décembre 2020

Bonne question, Edwin.

C’est parce que comprendre la maladie est différent de comprendre l’immunité. Dans le cas du vaccin, des études scientifiques ont montré que les vaccins Pfizer et Moderna sont efficaces à plus de 94% pour protéger contre l’infection par le nouveau coronavirus.

@drhuerta bonjour docteur une question après un contact avec une personne positive au covid, à quelle heure dois-je me faire tester? – Carolina F.🌺🌼🌻🌷 (@Carolfercas) 3 décembre 2020

Bonjour Caroline.

Dans l’épisode du 3 décembre, nous avons abordé précisément ce sujet. Selon les dernières recommandations des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis, toute personne ayant été en contact avec une personne infectée doit s’isoler et subir un test moléculaire le septième jour après le contact. S’il est négatif et ne présente aucun symptôme, vous pouvez recommencer votre vie quotidienne.

@DrHuerta Est-il nécessaire de désinfecter ce que l’on apporte de l’extérieur à la maison? Je veux dire des documents, des produits et surtout de la nourriture. Merci! – Jorge Escobar (@ jorgeescobar02) 2 décembre 2020

Salut, Jorge.

L’Organisation mondiale de la santé déconseille de laver les emballages que vous achetez au marché ou au supermarché. En effet, la possibilité de contagion dans ces emballages est très faible et il suffit de bien se laver les mains lorsque vous rentrez chez vous après les avoir manipulés.

@drhuerta J’ai une question, les participants à l’étude de Moderna et d’autres, qui ont reçu un placebo et non le vrai vaccin, comment et quand seront-ils convoqués pour être immunisés avec le vaccin? – Alberto Eleuth (@albertoeleuth) 2 décembre 2020

Bonne question, Alberto.

Chaque protocole est différent et c’est une question que chaque volontaire doit se poser avant de participer à une étude de phase 3. Dans mon cas, en tant que participant à l’étude de phase 3 de Moderna, et nous l’avons mentionné dans l’épisode du 19 août, je Ils ont dit que dès que la licence définitive du vaccin sera donnée, ils informeront les volontaires si nous recevons le vaccin ou le placebo.

@drhuerta vous félicite pour votre programme. Au bout de combien de temps pourrais-je rencontrer quelqu’un qui souffre du virus avec des symptômes bénins? – F.Fabian Espinoza V (@ffaespinoza) 2 décembre 2020

Excellente question, Fabian.

Selon le CDC, dans la plupart des cas, une personne n’est plus contagieuse dans les 10 jours suivant l’apparition du premier symptôme, en plus d’avoir passé les dernières 24 heures sans fièvre.

Quelles complications un jeune peut-il avoir, sans aucune maladie que le virus ne peut avoir dans son cerveau? – ANDRIUU🇨🇴 (@ Fernandoa1988) 1 décembre 2020

C’est une très bonne question, Andriuu.

Malheureusement, nous n’avons toujours pas de réponse. Les études qui ont été faites, comme nous l’avons vu dans l’épisode du 1er décembre, portaient sur des autopsies de personnes âgées qui avaient présenté des symptômes. On ne sait pas quel effet la présence du nouveau coronavirus peut avoir sur le cerveau d’une personne jeune, symptomatique ou asymptomatique.

@drhuerta. Apparemment, les enseignants font partie du groupe qui recevra les premiers vaccins. Qu’arrivera-t-il à ma femme si elle reçoit le vaccin quelques mois plus tard? Y a-t-il un risque qu’une personne vaccinée soit porteuse du virus et infecte l’environnement familial? Merci pour votre émission. – Yorch (@YorcheduE) 1 décembre 2020

Excellente question, Yorch.

Une personne vaccinée ne peut en aucun cas transmettre le virus à d’autres. En effet, les vaccins n’introduisent pas le virus actif dans le corps de la personne vaccinée. Il existe différentes technologies vaccinales et seules quelques-unes utilisent des coronavirus complets mais atténués.

@drhuerta, je suis un patient Covid, j’ai été traité avec de la dexaméthasone parce que j’ai eu une pneumonie, ils ont fait un scanner et une échographie et ils ont vu que j’avais des taches sur mes poumons. La question est: est-ce que ces taches vont disparaître? – luis alejandro chirinos Magno (@ChirinosMagno) 1 décembre 2020

Salut Luis.

Je suis tellement désolé que vous ayez été si malade. C’est une question à laquelle seul le médecin qui vous suit après votre sortie de l’hôpital peut répondre, en effectuant des examens réguliers de vos poumons. Veuillez suivre leurs instructions.

@drhuerta bon après-midi Dr si le test à l’hysope s’est révélé positif le 25 novembre, combien de temps puis-je le faire reprendre, chaque fois que je dois présenter l’examen à l’icfes – JHŒN JÆIRŒ (@JairoNiko) 30 novembre 2020

Bonjour Jairo.

CDC ne recommande plus d’avoir un test de contrôle pour la décharge. L’évaluation clinique effectuée par le médecin suffit. Si vous deviez faire un test, il faudrait qu’il s’agisse d’un test moléculaire le 10e jour de l’apparition des symptômes.

@recisneros Une question sur les vaccins covid? Pour les personnes anticuagulées (chirurgie cardiaque), seule la vaccination est la méthode sous-cutanée. Il en sera de même avec ces vaccins. Vous pouvez faire la requête à @drhuerta @ Pattyjannet1 @maguina_ciro – Elvis (@elvistq) 30 novembre 2020

Excellente question, Elvis.

Évidemment, ces études n’ont pas encore été faites avec le vaccin covid-19, mais selon une étude réalisée en 1995 chez des patients recevant l’anticoagulant cuomadin, ils n’ont eu aucune complication après avoir reçu le vaccin antigrippal intramusculaire. Evidemment, je vous conseille de demander au médecin traitant.

@drhuerta Salutations De. Huerta, une question, que se passe-t-il ou pourquoi un patient qui a eu une PCR et des tests sérologiques positifs et qui avait un COVID avec des symptômes légers continue à être testé positif en IGG et IGM après plus d’un mois et demi? – Miss Ara (@Aralovestoteach) 30 novembre 2020

Bonjour Miss Ara.

C’est parfaitement normal. Les anticorps, en particulier les IgG, peuvent continuer à être produits pendant plusieurs semaines après que l’infection a été surmontée.

@drhuerta pensez-vous qu’il est logique d’exiger un test covid avant de voyager à l’étranger? – paula C (@pcpaulaca) 29 novembre 2020

Excellente question, Paula.

Avoir un test moléculaire négatif un jour avant de monter dans l’avion ne garantit pas que l’on ne puisse pas être infecté à l’aéroport, lors des formalités d’embarquement ou de douane. Idéalement, portez un masque et de la distance sociale à votre arrivée, et faites un autre test moléculaire cinq ou six après votre arrivée.

@drhuerta Bonjour Dr, ma question est la suivante: combien de temps une personne peut-elle être infectée par Covid19 en étant en contact avec une personne déjà infectée? (Pensons au pire scénario sans distance, endroit fermé, sans masque facial). La contagion serait en quelques minutes, heures? – Paracelse (@ 27_paracelso) 29 novembre 2020

Excellente question, Paracelse.

Selon le CDC, 15 minutes de contact continu ou à plusieurs reprises suffisent pour augmenter les risques de contagion.

@DrHuerta.

Docteur, dans combien de jours après les premiers symptômes de covid, une personne peut-elle aggraver son état de santé? Autrement dit, comment savoir si la maladie sera bénigne ou deviendra-t-elle plus compliquée au fil des jours? – Daniel (@almedajafaralo) 29 novembre 2020

C’est la question à un million de dollars, Daniel.

Personne ne sait. Le scientifique qui parvient à trouver la réponse à cette question gagnera non seulement le prix Nobel, mais la gratitude de toute l’humanité. Bien qu’il soit vrai qu’il existe des conditions à risque, telles que l’obésité, les maladies chroniques du cœur, des poumons et le diabète qui peuvent prédisposer aux complications, toutes les personnes atteintes de ces conditions ne se compliquent pas.

@drhuerta Je suis mexicain. Que recommandez-vous de prendre pour éviter la propagation de Covid 19? Et mieux encore pour élever le système imnune? Merci – RosMin (@Rossminj) 29 novembre 2020

Bonjour RosMin.

Malheureusement, il n’y a aucune substance, supplément, vitamine ou aliment qui puisse renforcer le système de défense et prévenir l’infection par le nouveau coronavirus. Sachant que le système de défense est composé de cellules et d’anticorps, une alimentation équilibrée obligera votre corps à produire les cellules et les anticorps dont votre système de défense a besoin.

Dr J’ai une question, j’espère que vous pourrez m’aider, comment se déroulera le transfert du vaccin Pfizer si vous n’avez jamais eu de vaccin qui doit être conservé à des températures aussi basses, comme la logistique! – Citoyen du monde (@ Ciudada06986333) 29 novembre 2020

Bonjour, citoyen.

C’est l’un des défis de la société Pfizer: comment stocker et transporter son vaccin, qui doit être à -70 degrés Celsius. Les gouvernements, en coordination avec la société pharmaceutique, doivent coordonner ces détails pour assurer le succès des campagnes de vaccination.

Docteur bonne nuit; J’aimerais savoir quels aliments sont bons pour les poumons d’une personne qui a eu un COVID et par conséquent une pneumonie. En plus de cela, il était aux soins intensifs – Cintya Saavedra (@CintyaGiuliana) 29 novembre 2020

Bonjour, Cintya.

Malheureusement, aucune substance, aucun supplément, aucune vitamine ou aucun aliment ne peut aider à se remettre d’un poumon malade. La guérison dépend du processus de guérison et de l’activité du système de défense, qui est composé de cellules et d’anticorps. Une alimentation équilibrée améliorera la guérison et obligera le corps à produire les cellules et les anticorps dont le système de défense a besoin.

@drhuerta bonjour docteur à l’intérieur de la maison, vous devriez porter un masque et garder vos distances quand quelqu’un a déjà récupéré de covid, pour combien de temps, merci. – Rosalia (@ Rosalia77806306) 28 novembre 2020

Bonne question, Rosalía.

Selon le CDC, dans la plupart des cas, une personne est contagieuse jusqu’au 10e jour après l’apparition des symptômes et après les dernières 24 heures sans fièvre.

@drhuerta c’est vrai que le port d’un masque a diminué la charge virale et c’est pourquoi il n’y a pratiquement pas de décès, mis à part les traitements – francisco rodriguez (@ francis03690035) 28 novembre 2020

Excellente question, Francisco.

Comme nous l’avons vu dans l’épisode du 14 septembre, la théorie a été postulée que les masques réduiraient la charge virale qu’une personne reçoit lorsqu’elle est infectée. Cela rendrait la maladie plus douce. C’est une théorie qui n’a pas encore été prouvée.

Bon après-midi Dr un patient atteint de COVID le sixième jour, recommande de prendre des pâtes de dexaméthasone 0,75 mg une fois par jour, veuillez nous en informer – DussanYpatria (@DussanHuila) 28 novembre 2020

Cette question est très importante Dussan, et la réponse est un absolu NON.

Les corticostéroïdes ne doivent jamais être utilisés en ambulatoire car ils peuvent aggraver la maladie. La dexaméthasone ne s’est avérée efficace que chez les patients hospitalisés très malades qui ont besoin d’oxygène.

