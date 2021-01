COVID-19 :

À quel point les nouvelles variantes du covid-19 sont-elles dangereuses? 2:13

. – Une variante du nouveau coronavirus trouvée en Afrique du Sud se propage rapidement et les chercheurs ne savent pas si elle pose un défi au vaccin, selon le scientifique qui a découvert la variation.

“Pour le moment, nous supposons que le vaccin sera efficace”, a déclaré Tulio de Oliveira, professeur à l’Université du KwaZulu-Natal à Durban, en Afrique du Sud. “Cela pourrait potentiellement affecter l’efficacité du vaccin, mais il doit être correctement testé.”

Jeudi, le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, a déclaré au Today Show de NBC qu’une variante différente du virus, identifiée pour la première fois au Royaume-Uni, «ne semble pas échapper à la protection qu’elle offre. vaccins actuellement utilisés ».

De Oliveira a déclaré que la variante sud-africaine ne semble pas causer une maladie plus grave, mais se propage rapidement.

“Plus nous étudions cette variante, plus nous nous inquiétons”, a déclaré de Oliveira, virologue et professeur affilié en santé mondiale à l’Université de Washington. “Notre principale préoccupation est simplement la vitesse de transmission et la façon dont cette variante a maîtrisé si rapidement.”

Il a déclaré que sur les échantillons prélevés sur environ 400 personnes atteintes de COVID-19 qui ont été traitées dans plus de 100 cliniques différentes en Afrique du Sud depuis la mi-novembre, 350 avaient cette nouvelle variante. Cela représente 90% des échantillons.

Ce que nous savons de la variante sud-africaine

La variante sud-africaine a été trouvée dans sept autres pays: Royaume-Uni, Suisse, Finlande, Japon, Australie, Zambie et France.

La variante présente 22 changements significatifs par rapport aux souches précédentes du coronavirus, un nombre inhabituellement élevé de mutations. La souche britannique n’a que 17 mutations. Plusieurs des mutations sont liées aux protéines de pointe trouvées au-dessus du virus, qui sont la cible des anticorps générés par les vaccins.

“Ce qui nous inquiète le plus, c’est que trois de ces mutations sont dans le domaine de liaison au récepteur, et c’est la région la plus importante du virus et une cible principale des anticorps générés par le système immunitaire et les vaccins”, a déclaré Oliveira. .