COVID-19 :

Parfois, des histoires émergent qui reflètent les graves ravages de la pandémie causés par le COVID-19 dans de nombreuses familles. Selon La Nueva España, il y a quelques jours, la police nationale a retrouvé le corps sans vie d’une femme décédée chez elle des suites de complications liées au coronavirus. La vieille femme, qui elle était isolée à la maison avec deux de ses enfants, devait deux autres admis à l’unité de soins intensifs (USI) de l’hôpital universitaire central des Asturies. Tous étaient infectés.

Le virus attaque les femmes asturiennes nonagénaires

Cette femme, bien que d’un âge avancé, n’était pas une nonagénaire, mais selon les dernières statistiques publiées par le Service de Santé de la Principauté des Asturies le coronavirus est particulièrement cruel envers les femmes asturiennes de plus de 90 ans, le groupe avec le taux de mortalité le plus élevé. L’âge des personnes tuées par le coronavirus s’élève à 84,1 ans.

Selon les résultats du dernier rapport de “Mortalité par coronavirus dans les Asturies”, préparé par les professionnels de l’Observatoire de la Santé des Asturies, la deuxième vague dans les Asturies est particulièrement sérieuse: «La mortalité a considérablement augmenté, atteignant la semaine 45 (celle du 2 au 8 novembre) pour atteindre le doubler l’incidence des décès détectés à la vague 1».

Plus de 700 décès au total

Ce rapport enregistre également, selon la comptabilité tenue par les Asturies, différente de celle du ministère de la Santé, que dans la région il y a déjà 706 décès qui ont été confirmés comme cas de COVID-19, 123 décès de plus que ce que reconnaît le ministère. Le passé Lundi ils ont été notifiés 19 morts, le deuxième chiffre le plus élevé depuis le début de la pandémie. Ce vendredi, ont été détectés 14 morts dans le dernier jour, donc les chiffres sont toujours alarmants.

Compte tenu de cela, le Service de santé de la Principauté des Asturies (Sespa) a de nouveau activé un hôpital de campagne de Gijón qui était prêt entre mars et juillet mais n’est pas entré en service. Situé dans le Parc des expositions Luis Adaro, l’hôpital a 144 lits pour les patients qui ne peuvent rester isolés chez eux ou à domicile et qui ont besoin de soins médicaux. Il accueillera également des patients hospitalisés qui, étant cliniquement stables, ne peuvent pas non plus rentrer chez eux. Ce jeudi, l’hôpital a accueilli son premier patient.

Les restrictions sont étendues

L’évolution des infections dans les Asturies n’a rien été encourageant ces dernières semaines, au point de placer la communauté au niveau d’alerte quatre. Après un été où la communauté était parmi les moins touchées, le incidence cumulative dans les Asturies est déjà en 551,72 cas de coronavirus pour 100000 habitants au cours des deux dernières semaines, selon le dernier rapport du ministère de la Santé. Une taxe supérieur à la moyenne nationale, situé à 504,5.

Pour tenter d’inverser la situation, l’exécutif régional a prolongé cette semaine les restrictions imposées, parmi lesquelles les fermeture du périmètre autour de la communauté et de ses trois villes principales (Oviedo, Gijón et Aviés), ainsi que le couvre-feu entre 22h00 et 6h00. De plus, le fermeture de l’hôtellerie et le activités économiques non essentielles.