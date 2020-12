COVID-19 :

Si ce Noël sera déjà étrange en raison de la pandémie COVID-19, en Parauta ce sera encore plus atypique. Les 250 voisins Dans cette petite municipalité de la Serranía de Ronda (Malaga), ils ne pourront pas profiter des rues éclairées par les lumières de Noël traditionnelles, mais en retour, ils recevront un délicieux lot de saucisses. “Nous préférons ne pas éclairer la ville en solidarité avec la situation actuelle que nous vivons, mais assurez-vous que tout le monde se laisse aller à ce caprice », a expliqué Katrin Ortega, maire de la ville, à NIUS.

Le conseil municipal a décidé d’investir l’argent de l’éclairage de Noël pour offrir à chaque famille un assortiment composé de jambon pata negra, de chorizo ​​ibérique et de saucisse ibérique, ainsi que d’un vin de qualité des vignobles de Ronda. Ortega soutient que l’objectif de cette initiative est de «rendre les voisins heureux et que tout le monde a le droit de profiter de cette délicatesse. Il y a des gens qui n’ont pas goûté de jambon pata negra de leur vie ».

Ce ne sera pas le seul endroit sans lumières

Rond Oui il a voulu suivre la tradition et, comme chaque année, vous avez déjà installé vos lumières de Noël pour soutenir le commerce local, comme l’explique la maire, María de la Paz Fernández, car une ambiance festive encourage la consommation. Cependant, Parauta ne sera pas la seule ville de la région à rester sans les lumières de Noël.

Les lumières de Noël seront également absentes sur Juzcar et Alpandeire. Dans le premier cas, le Consistoire a décidé de les remplacer pour faire Cadeaux des rois à tous les enfants et personnes âgées qui résident dans cette commune d’un peu plus de 200 habitants. Plus curieux est le cas d’Alpandeire, où l’argent de l’éclairage sera utilisé pour réaliser des tests PCR à vos 250 voisins pour les rassurer après avoir enregistré les premières infections dans la commune. Les tests devraient être répétés pour Noël.

Dans Benarrabá, pour sa part, le gouvernement régional s’est associé à l’initiative de faire des cadeaux à sa population et distribuera des boîtes de glace à tous les voisins. Cette commune d’environ 450 habitants, en revanche, a décidé qu’elle maintiendra l’éclairage de Noël, même s’il sera moins que les autres années. C’est précisément de cette réduction que la Mairie a extrait le budget des dons.