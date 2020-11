COVID-19 :

La compagnie aérienne américaine United Airlines a commencé à opérer vendredi des vols charters avec des vaccins contre le COVID-19 développés par la société pharmaceutique Pfizer, afin d’accélérer sa distribution si le produit reçoit l’approbation des autorités sanitaires, selon le Wall Street Journal.

Le journal, qui cite des sources anonymes familières avec le programme, note que United a obtenu le feu vert des régulateurs de l’air pour transporter plus de glace sèche à bord que ce qui est normalement autorisé, un produit qui est utilisé pour réduire les vaccins. températures dont ils ont besoin.

Le plan de United est d’affréter des vols entre les aéroports de Bruxelles et de Chicago pour soutenir la distribution de vaccins depuis Pfizer, qui a ses principaux centres de préparation de vaccins à Kalamazoo, Michigan, et Puurs, Belgique.

Le laboratoire pharmaceutique américain et son partenaire allemand BioNTech ont demandé une autorisation d’urgence il y a une semaine au régulateur américain des médicaments (FDA) pour commencer à distribuer son vaccin contre le coronavirus, qui a montré jusqu’à 95% d’efficacité dans les essais cliniques préliminaires.

On s’attend à ce que le produit soit approuvé en priorité et puisse être fourni à la population à risque à partir de décembre.

Pfizer et BioNTech travaillent en parallèle pour faire progresser les processus d’approbation des vaccins avec les régulateurs en Australie, au Canada, au Japon, au Royaume-Uni et dans l’Union européenne et espèrent pouvoir fabriquer 50 millions de doses dans le monde au cours du reste de l’année et 1,3 milliard de doses supplémentaires en 2021.

Le vaccin est le plus avancé dans son processus de test et d’approbation, mais pas le seul, car il y en a d’autres comme celui développé par Moderna biotechnology ou celui d’AstraZeneca et de l’Université d’Oxford qui sont très proches.