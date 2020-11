COVID-19 :

La vaccination contre la grippe cette année a commencé plus tôt que prévu en raison de la situation pandémique où nous sommes. Les autorités sanitaires ont décidé de cette façon éviter les complications possibles si une personne a été infectée par la grippe et le COVID-19 en même temps.

Face à la crise sanitaire que nous traversons actuellement dans le monde, les experts ont décidé de modifier l’antidote du virus de la grippe (grippe) et le rendre un peu plus résistant à la maladie, en ajoutant quatre types de virus pour augmenter votre capacité de vaccination.

Vaccin avec quatre types de virus

Depuis plusieurs années, les vaccins antigrippaux sont trivalents, c’est-à-dire qu’ils protègent contre trois virus différents: deux virus grippaux A (H1N1 et H3N2) et un virus grippal B. Pour améliorer la protection de l’individu et éviter un état de santé plus grave en cas de contracter simultanément grippe et coronavirus, lLes scientifiques ont ajouté une autre variante de la grippe B au vaccin «traditionnel».

De cette manière, selon un rapport du Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC), “L’ajout d’un autre virus B au vaccin vise à fournir un niveau de protection plus large contre les virus grippaux en circulation.”

Une certaine immunité au COVID-19

Dans les derniers jours, chercheurs néerlandais ont conclu que le vaccin antigrippal produit un petite immunité également contre le coronavirus, donc ce médicament pourrait protéger les individus jusqu’à 39% du risque d’être infecté par le SRAS-CoV-2.

«En utilisant une méthode de recherche in vitro, nous avons montré que le vaccin quadrivalent inactivé utilisé aux Pays-Bas pendant la saison grippale 2019-2020 peut induire une réponse immunitaire au SRAS-CoV-2. En outre, nous avons constaté que l’infection par le SRAS-CoV-2 était moins fréquente chez les employés des hôpitaux néerlandais qui avaient reçu le vaccin contre la grippe “, les chercheurs ont rapporté dans leur étude.

Cette recherche n’a pas encore été revue pour être publiée dans une revue scientifique, bien que D’autres études épidémiologiques ont également mis en évidence une protection croisée entre la vaccination contre le virus de la grippe et le COVID-19: “LLe vaccin antigrippal quadrivalent inactivé induit une immunité entraînée dans un modèle in vitro établi, qui se traduit par une meilleure capacité de réponse des cellules immunitaires à la stimulation du SRAS-CoV-2 “, l’étude a conclu.

Ne baisse pas ta garde

Bien que ce soit une très bonne nouvelle, il y a des experts qui demandent que votre garde ne soit pas abaissée, car ce vaccin est spécifiquement pour protéger contre la grippe: “Dans l’état actuel des choses, il faut être conscient que le vaccin antigrippal ne protège que contre la grippe, tout le reste a encore un long voyage scientifique à confirmer”, a indiqué Amos García Rojas, président de la Société espagnole de vaccination dans les déclarations recueillies par NIUS.

García demande que, compte tenu de cette nouvelle, la population ne fasse pas confiance et continue de respecter les mesures de protection établies par les autorités: «Cette nouvelle peut créer un manque de sécurité. Les mécanismes de moyens efficaces que nous utilisons pour nous protéger contre le SRAS-CoV-2 (masques, lavage des mains, distance sociale) nous permettront également de nous protéger de la grippe “, a ajouté l’expert.

Le vaccin protège exclusivement contre la grippe, bien qu’il offre une certaine immunité au COVID-19

Par conséquent, le vaccin antigrippal quadrivalent peut protéger contre le COVID-19 d’une manière ou d’une autre, mais pas dans son intégralité. N’oublions pas ça Ce médicament est créé exclusivement pour défendre l’organisme contre le virus de la grippe. Pour lui, Il est recommandé aux personnes recevant le vaccin antigrippal de ne pas penser qu’elles sont immunisées et de continuer à utiliser les mêmes mesures de protection qu’avant de recevoir l’injection.

Il est également important que, compte tenu de cette nouvelle, il n’y ait pas de demandes massives pour un vaccin contre la grippe en raison d’une éventuelle immunité contre la maladie SRAS-CoV-2. Les doses sont très limitées et il y a des groupes de population qui en ont besoin parce qu’ils sont plus vulnérables aux deux infections.

Préférences de vaccination

On se souvient que les personnes les plus vulnérables aux deux maladies sont celles qui devraient être vaccinées en premier, comme des individus les personnes de plus de 65 ans, les femmes enceintes, les personnes ayant des pathologies antérieures, le personnel de santé ou les personnes adaptées aux patients à risque.

le Objectif de la saison 2020-2021 en matière de vaccin contre la grippe est atteindre une couverture de 75% pour les plus de 65 ans et le personnel de santé; et de 60% pour les femmes enceintes et les personnes à risque.