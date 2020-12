COVID-19 :

. – Alors que les États-Unis se rapprochent de plus en plus de l’homologation d’un vaccin COVID-19, de nombreuses personnes peuvent commencer à se demander ce que cela fera de le recevoir.

Est-ce que ce sera comme le vaccin contre la grippe? Sera-ce plus douloureux? Et les effets secondaires?

Les deux pionniers qui ont demandé une autorisation d’utilisation d’urgence auprès de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis, Pfizer / BioNTech et Moderna, utilisent une nouvelle technologie d’ARNm.

Aucun vaccin homologué aux États-Unis n’a utilisé une telle technologie, bien que les chercheurs l’étudient depuis des décennies, contre des infections telles que la grippe, la rage et le virus Zika, et même pour certains types de cancer.

Le fonctionnement de ces vaccins à ARNm est qu’ils donnent à notre corps les instructions, sous forme d’ARN messager, pour produire une petite partie de ce coronavirus particulier (SRAS-CoV-2), en particulier la protéine de pointe. Lorsque notre corps reçoit ces instructions, il commence à produire un pic de protéines. Cela, à son tour, active notre système immunitaire, qui reconnaît la protéine de pointe comme «étrangère», pour produire des anticorps contre elle. Ainsi, lorsque nous sommes infectés par le vrai virus, notre corps est déjà prêt à le combattre.

Ces vaccins nécessitent deux doses: une pour amorcer le corps et ensuite, quelques semaines plus tard, une seconde injection pour stimuler la réponse. Les résultats de l’étude montrent que les vaccins Pfizer / BioNTech et Moderna sont efficaces à près de 95%.

Mais parce que la technologie est si nouvelle pour un vaccin, elle a soulevé de nombreuses questions et certaines inquiétudes parmi ceux à qui elle est destinée.

Un participant à l’essai de Moderna a déclaré que se faire vacciner n’était «certainement pas une promenade dans le parc», mais le referait certainement.

Yasir Batalvi, un jeune diplômé universitaire de 24 ans vivant dans la région de Boston, a déclaré qu’il s’était initialement inscrit sur le site Web des National Institutes of Health (NIH) pour participer à un essai début juillet car il se sentait déplacé vers faire quelque chose pour aider pendant la pandémie.

Je me sentais si impuissant. Je veux dire, cette pandémie a vraiment affecté la vie de tout le monde de manière si significative. Et ce n’est pas seulement une question de vie, il s’agit de moyens de subsistance », a déclaré Batalvi au correspondant médical en chef de CNN, le Dr Sanjay Gupta. «Alors je me suis inscrit parce que je voulais faire ce que je pouvais. Et je ne pensais pas qu’ils allaient nécessairement me choisir. Mais j’ai finalement reçu un appel en septembre. Et puis à la mi-octobre, j’ai été inscrit.

Il était un peu nerveux lorsqu’il retroussait ses manches, surtout quand on lui a donné un formulaire de consentement de 22 pages à signer. Mais il a dit qu’il avait l’impression de faire un service public.

«Je pense que juste parce que le coronavirus a été une perturbation si importante dans nos vies, j’ai décidé que c’était la bonne chose à faire. Cela ressemblait à un devoir civique », a-t-il déclaré. “Parce que je pense que la vaccination à grande échelle est vraiment le seul moyen réaliste de sortir de la pandémie dans laquelle nous sommes.”

Alors, comment vous êtes-vous senti?

“Au début, l’injection proprement dite ressemblait à un vaccin contre la grippe, qui est essentiellement une petite pincée sur le côté du bras”, a déclaré Batalvi. «Une fois sorti de l’hôpital ce soir-là, la raideur s’est un peu aggravée. C’était définitivement gérable, mais vous n’avez pas envie de trop bouger votre bras par-dessus votre épaule. Mais les effets secondaires sont assez localisés. Je veux dire, c’est juste le muscle de ton bras. Et c’est tout. Cela n’affecte vraiment rien d’autre et vous vous sentez bien.

C’était après la première dose. Mais la deuxième dose était différente.

«En fait, j’ai eu de très mauvais symptômes après avoir reçu la deuxième dose. Une fois que j’ai reçu la deuxième dose, tout allait bien à l’hôpital. Mais cette nuit a été difficile. Je veux dire, j’ai développé une faible fièvre, de la fatigue et des frissons », a déclaré Batalvi. Il a dit qu’il allait mal ce jour-là et cette nuit-là, mais qu’il «se sentait à nouveau bien le lendemain matin».

Il a dit qu’il avait appelé les médecins de l’étude pour les informer de ses symptômes. Ils n’étaient pas alarmés et lui ont dit qu’il ne devrait pas l’être non plus.

Se sentir mal ne signifie pas que vous avez contracté Covid-19 grâce au vaccin. En fait, les experts disent que ce type de réaction montre que votre corps réagit comme il le devrait et que cela ne devrait dissuader personne de se faire vacciner ou de revenir pour sa deuxième dose.

«Cela signifie que votre réponse immunitaire fonctionne pour vous. Vous devriez vous sentir bien à ce sujet », a déclaré le Dr Paul Offit, un expert en vaccins de l’hôpital pour enfants de Philadelphie. “Et il ne devrait y avoir aucune difficulté à revenir pour cette deuxième injection, sachant que vous êtes désormais dans une bien meilleure position pour combattre ce terrible virus, qui a tué plus de 250 000 personnes et peut avoir de nombreux effets à long terme.”

Lundi, l’expert en maladies infectieuses, le Dr Anthony Fauci, a dit la même chose au PDG de Facebook, Mark Zuckerberg.

«Ce que le corps vous dit avec cette réponse, c’est qu’il réagit bien à l’injection», dit-il.

«Lorsque vous recevez une injection du vaccin, vous induisez une réponse. Certaines personnes ne ressentent rien », dit-il. «D’autres ressentent une douleur au bras. Certains peuvent ressentir une douleur au bras et une sorte de sensation de froid, presque comme s’ils avaient un syndrome grippal, et une minorité de personnes ont de la fièvre. “

Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, a déclaré que “presque tout cela disparaît en 24 ou au plus 48 heures”. Et il a ajouté qu’il est important d’être honnête avec les gens sur les effets secondaires qu’ils peuvent ressentir.

Le conseiller scientifique en chef de l’opération Warp Speed, Moncef Slaoui, a déclaré lundi qu’environ 10 à 15% des sujets d’étude vaccinés développeraient “des effets secondaires assez visibles”.

«La plupart des gens auront des effets secondaires beaucoup moins visibles. Franchement, comparé à une protection de 95% contre une infection qui peut être mortelle ou considérablement débilitante, je pense que c’est le bon équilibre », a-t-il déclaré.

Les effets secondaires comme ceux que Batalvi a ressentis ne doivent pas être confondus avec des problèmes de sécurité. Tout fabricant de vaccins cherchant à obtenir l’approbation ou l’autorisation de la FDA doit présenter des données de sécurité pendant deux mois après l’administration de la deuxième dose, car c’est à ce moment que les problèmes de sécurité les plus graves sont survenus lors des essais précédents. Sur ce front, la situation est très bonne pour les vaccins Moderna et Pfizer. Mais seul le temps nous dira s’il y aura des événements de sécurité graves dans les prochaines années.

«Bien que nous sachions que les 90,95% des effets secondaires prévisibles survenus dans les deux mois suivant la vaccination sont en fait bons pour les deux vaccins qui ont été introduits maintenant, les vaccins Moderna et Pfizer, nous n’avons pas l’expérience nécessaire pour un an ou deux et nous apprendrons au fur et à mesure », a déclaré Slaoui.

Batalvi ne sait pas s’il a reçu le vaccin actif ou un placebo. Mais sur la base de son expérience, il a dit que vous pouvez deviner.

«Vous savez que c’est une étude randomisée en double aveugle. Par conséquent, ni moi, ni les médecins de l’étude ni Moderna ne savons si j’ai été vacciné ou non. Mais, sur la base des effets secondaires, je suis convaincu qu’ils le mettent pour de vrai », dit-il.

Batalvi a déclaré qu’il espérait que cette pandémie se terminait afin que sa famille puisse rencontrer les nouveaux jumeaux de sa sœur, un garçon et une fille, nés plus tôt dans la semaine.

«J’espère qu’une fois ce vaccin sorti, les gens se sentiront en sécurité en le prenant. Je veux dire, je suis là: j’ai pris le vaccin, c’était bien. Je pense que nous pouvons surmonter cela », a-t-il déclaré.