COVID-19 :

Suite aux annonces de Pfizer en premier lieu Oui Moderne une semaine plus tard sur l’efficacité de ses vaccins, hier c’était au tour du pharmacien britannique AstraZeneca communiquer le premiers résultats de votre vaccin, développé en collaboration avec l’Université d’Oxford.

Une chose de votre déclaration attire l’attention qui n’était pas présente dans les études des autres entreprises: l’efficacité moyenne du vaccin était de 70%. Le fait est qu’ils ont été administrés doses différentes à deux groupes de patients.

Deux schémas de vaccination

L’explication des raisons pour lesquelles il existe différents schémas de vaccination est simple: le hasard. UNE erreur d’administration de dose a entraîné des symptômes plus légers et aussi un une meilleure efficacité. “Nous sommes retournés et avons vérifié, et nous avons découvert qu’ils avaient considéré la moitié de la dose du vaccin», déclare Mene Pangalos, responsable de la recherche chez AstraZeneca.

La 90% d’efficacité arrive précisément à la dose dérivée de l’erreur: “Demi-dose suivie d’une dose complète avec un intervalle d’au moins un mois”, la société détaille dans la déclaration sur son site Web. Le deuxième schéma de vaccination est similaire, à la seule différence que les deux les première et deuxième doses sont complètes. Le résultat, une efficacité de 62%.

“Nous avons découvert que l’un de nos dosages peut avoir une efficacité d’environ 90% et si ce schéma posologique est utilisé, vacciner plus de personnes avec l’approvisionnement prévu en vaccins», reconnaît Andrew Pollard, enquêteur principal du procès.