COVID-19 :

“Maintenant, nous ne pouvons pas choisir un vaccin”, déclare l’expert 6:17

. – Un vaccin COVID-19 chinois de premier plan développé par Sinovac Biotech n’a été efficace qu’à 50,38% dans les essais de stade avancé au Brésil. C’est un pourcentage nettement inférieur à celui des résultats précédents, selon un communiqué publié mardi par le gouvernement de Sao Paulo.

Bien que ce nombre dépasse le seuil requis pour l’approbation réglementaire, il tombe bien en dessous des 78% précédemment annoncés, ce qui soulève des questions sur la véracité des données et alimente le scepticisme quant au manque apparent de transparence concernant les vaccins chinois.

Les analystes ont déclaré que le taux d’efficacité du vaccin Coronavac de Sinovac au Brésil, le plus bas parmi ses concurrents mondiaux, pourrait affecter la confiance internationale dans les vaccins fabriqués en Chine et entraver les efforts de Pékin pour réparer son image de sa mauvaise manipulation. au début de l’épidémie initiale en fournissant des vaccins contre le covid-19 aux pays en développement.

Le Brésil aurait 45 millions de doses d’un vaccin chinois 0:53

«L’Institut Butantan et le gouvernement de Sao Paulo rapportent que le vaccin contre le coronavirus a atteint un taux d’efficacité global de 50,38% dans l’étude clinique menée au Brésil, en plus de (un taux d’efficacité de) 78% pour les cas bénins et 100% pour les cas modérés et sévères de covid-19. Tous les taux sont supérieurs au niveau de 50% requis par l’OMS (Organisation mondiale de la santé) », indique le communiqué publié mardi.

La portée étroite de l’approbation réglementaire est susceptible de soulever des inquiétudes parmi les scientifiques, étant donné que la semaine dernière, le Butantan Institute a publié des résultats partiels d ‘«efficacité clinique» célébrant une efficacité de 78% à 100% dans la prévention des infections.

L’agence d’État a financé la phase 3 des essais de vaccins, qui a impliqué 13 000 agents de santé dans huit États brésiliens.

“Concernant l’efficacité globale de l’analyse, nous avons répondu aux exigences de l’Organisation mondiale de la santé avec 50,38%”, a déclaré mardi Ricardo Palacios, directeur médical de la recherche clinique au centre biomédical Butantan de Sao Paulo lors d’une conférence. de presse.

Cependant, mardi, des hauts responsables du ministère brésilien de la Santé ont déclaré à CNN Brasil, affilié de CNN, que “l’efficacité est à la limite” et parce que “elle est à la limite. Il faut attendre l’ANVISA (Agence Brésilienne de Régulation de la Santé) pour l’évaluer ».

Un représentant de Sinovac a déclaré que la société discutait du résultat, mais a refusé de commenter davantage. Le taux d’efficacité final du vaccin sera déterminé par le régulateur chinois des médicaments, la National Medical Production Administration, selon le représentant.