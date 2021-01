COVID-19 :

Les essais de vaccins contre le COVID-19 ont été menés à une telle vitesse qu’il n’a pas été possible d’approfondir les effets qu’ils peuvent avoir sur certains secteurs de la société. Par exemple, les personnes atteintes de maladies chroniques ont été exclues de ces études. Parmi eux se trouvent des patients atteints de sclérose en plaques (SEP), donc aucune information spécifique sur le niveau de sécurité et d’efficacité chez les personnes qui souffrent de cette pathologie.

Cependant, il est recommandé que les patients atteints de SEP soient vaccinés, car, comme l’explique Sclérose en plaques Espagne (EME), «il n’y a pas aucun indice suggérant que les vaccins COVID-19 doivent avoir un effet négatif sur l’évolution de la SP ou devrait interférer avec l’efficacité et l’innocuité des traitements de fond (DMT, pour son acronyme en anglais) ». «De plus, aucun des vaccins COVID-19 actuellement commercialisés ne contient de virus ‘vivants atténués’, ils ne présentent donc aucun risque d’infection pour les personnes qui reçoivent un type de DMT quelconque», ajoutent-ils.

Au lieu de cela, l’organisation reconnaît que “Certains DMT rendent la réponse protectrice du système immunitaire générée par les vaccins moins intense”, donc l’efficacité pourrait diminuer. Cependant, l’immunité qui serait générée chez les personnes qui ont récemment reçu un traitement de ce type continuerait d’être assez pour les protéger contre le COVID-19Par conséquent, il est recommandé de ne pas modifier le traitement pour administrer le vaccin. «Une efficacité moindre du vaccin vaut mieux que rien», déclare EME.

BioNThech repense son vaccin pour lutter contre la SP

La société pharmaceutique allemande BioNTech a publié les premières données sur l’application préclinique du principe de son vaccin COVID-19, développé en collaboration avec Pfizer, pour traiter les maladies auto-immunes telles que la sclérose en plaques. Dans une étude publiée vendredi dernier dans la revue Science, la société a indiqué qu’elle avait réussi à développer un Vaccin ARNm testé dans des «modèles murins complexes de sclérose en plaques» dans lesquels le suppression de la maladie.

La société a indiqué qu’il s’agissait de la première application de sa technologie d’ARNm pour atteindre le immunomodulation spécifique des antigènes de maladies auto-immunescomme la SP, qui sont des conditions dans lesquelles le système immunitaire cesse de fonctionner correctement et attaque les tissus ou cellules sains du corps. La inflammation dans la SEP détruire le gaine protectrice de myéline qui recouvre les fibres nerveuses. Ce dommage perturbe la capacité de transmettre des signaux entre les cellules nerveuses et les tissus et il provoque une grande variété de symptômes neurologiques, sensoriels et moteurs qui peuvent différer considérablement entre les individus, a rappelé la société allemande.

Le vaccin est basé sur technologie de l’acide ribonucléique messager (ARNm), avec lequel vous pouvez injecter dans le corps le instructions ou molécules qui incitent les cellules à produire certaines protéines. Dans tous les modèles murins expérimentaux d’encéphalomyélite auto-immune (EAE) étudiés, le vaccin «pourrait prévenir les maladies symptomatiques ou, chez les souris atteintes d’une maladie à un stade précoce, diminution de la progression de la maladie et restauration des fonctions motrices»A expliqué BioNTech.

BioNTech a également souligné que le vaccin candidat préclinique “N’a pas supprimé les réponses immunitaires fonctionnelles contre les antigènes autres que la myéline”, c’est pourquoi “l’un des principaux défis du traitement auto-immun dans les études précliniques, l’induction de l’immunosuppression systémique non spécifique” a été abordé.