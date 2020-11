COVID-19 :

Le pharmacien américain Pfizer a annoncé ce lundi que son vaccin expérimental contre le COVID-19 est efficace à 90%, selon les premières données de ses essais cliniques.

Pfizer et son partenaire, la société allemande de biotechnologie BioNTech, ils ont été le premier à démontrer des données fructueuses sur le vaccin contre la maladie du coronavirus. Pour l’instant, ils rapportent que Ils n’ont pas trouvé d’inconvénients significatifs lors de la vaccination des volontaires pendant les essais, ils espèrent donc demander une autorisation pour son utilisation à la fin de ce mois de novembre.

«Aujourd’hui est un grand jour pour la science et l’humanité. Nous atteignons cette étape cruciale de notre programme de développement de vaccins à un moment où le monde en a le plus besoin, les taux d’infection établissant de nouveaux records, les hôpitaux approchant de la surcapacité et les économies qui peinent à rouvrir », a-t-il déclaré. Albert Bourla, Président et chef de la direction de Pfizer, dans une déclaration.

Dosage très limité

S’il est finalement autorisé, les premières doses disponibles seront très limitéesEn d’autres termes, les plus vulnérables au COVID-19 y auront accès. Bien qu’il soit le plus avancé et le plus sûr, la durée de l’efficacité contre l’infection n’a pas été prouvée.