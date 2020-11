COVID-19 :

(CNN espagnol) – Pfizer et BioNTech ont déclaré qu’ils soumettraient vendredi une documentation à la Food and Drug Administration des États-Unis pour obtenir une autorisation d’utilisation d’urgence pour leur vaccin contre le coronavirus.

Il s’agit du premier vaccin contre le coronavirus à demander une approbation réglementaire aux États-Unis. Les entreprises ont déclaré dans un communiqué que leur candidat vaccin, connu sous le nom de BNT162b2, serait potentiellement disponible pour une utilisation dans les populations à haut risque de coronavirus aux États-Unis de la mi à la fin décembre.

Vaccin contre le coronavirus: il s’agit d’une autorisation d’urgence

La soumission à la FDA est basée sur les résultats de l’essai clinique de phase 3 du vaccin Pfizer, qui a débuté aux États-Unis le 27 juillet et a recruté plus de 43 000 volontaires. L’analyse finale de l’essai a révélé que le vaccin contre le coronavirus était efficace à 95% dans la prévention des infections, même chez les personnes âgées, et ne posait aucun problème de sécurité sérieux, ont annoncé Pfizer et son partenaire allemand BioNTech cette semaine. La présentation comprend également des données de sécurité sur environ 100 enfants âgés de 12 à 15 ans.

Environ 42% des participants mondiaux et 30% des participants américains à l’étude de phase 3 ont des origines raciales et ethniques diverses, ont déclaré les entreprises dans un communiqué de presse, et 41% des participants mondiaux et 45% des Américains ont entre 56 et 85 ans.

«La soumission pour une autorisation d’utilisation d’urgence aux États-Unis représente une étape cruciale dans notre voyage pour livrer un vaccin contre le coronavirus au monde et nous avons maintenant une image plus complète du profil d’efficacité et de sécurité de notre vaccin, ce qui nous donne confiance en son potentiel », a déclaré Albert Bourla, PDG de Pfizer, dans un communiqué.

Moderna, une autre société pharmaceutique, a annoncé lundi que les premiers résultats de ses essais cliniques montrent que son vaccin est efficace à 94,5%. La société prévoit de demander l’autorisation de la FDA après avoir accumulé plus de données de sécurité plus tard ce mois-ci.

La FDA a prévu une réunion de son comité consultatif sur les vaccins et les produits biologiques connexes, un groupe d’experts extérieurs, pour les 8, 9 et 10 décembre, a déclaré à CNN une source proche du processus. L’agence pourrait prendre une décision à l’issue de la réunion du 10 décembre sur l’opportunité de délivrer une autorisation d’utilisation d’urgence, a déclaré la source.

L’autorisation d’utilisation d’urgence de la FDA, ou US, n’est pas la même chose qu’une approbation complète. Un EUA permet aux produits d’être utilisés dans des circonstances particulières avant que tous les tests nécessaires à l’approbation ne soient disponibles. L’agence doit déterminer que «les avantages connus et potentiels du produit l’emportent sur ses risques connus et potentiels».