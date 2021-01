COVID-19 :

Au cours des derniers jours, des nouvelles de divers politiciens et autorités qui ont administré la première dose du vaccin sans faire partie du groupe auquel il correspond vacciner. En conséquence, certaines de ces personnes ont démissionné après la controverse. Mais la grande question qui se pose maintenant est de savoir s’ils doivent recevoir la deuxième dose ou attendre leur tour, même si cela prend plus de deux semaines.

La première dose offre une protection insuffisante

Adélaïde Sarukhan, Docteur en immunologie et rédacteur scientifique du Institut pour la santé mondiale (ISGlobal), est en faveur de l’administration de la deuxième dose, malgré le fait que la première ait été administrée de manière irrégulière. “Est quelque chose qui ne devrait pas arriver, mais il est préférable que ceux qui ont déjà reçu la première dose reçoivent maintenant la seconde », a-t-il déclaré en 20 minutes. Un avis fondé sur «des critères scientifiques et des preuves à ce jour».

Premièrement, il soutient que la première dose ne garantit pas l’immunité en protégeant beaucoup moins qu’elle ne le devrait. Dans le cas de Vaccin Pfizer et BioNTech, par exemple, générer un 52% efficace selon les entreprises elles-mêmes, alors qu’un groupe de chercheurs israéliens a déterminé que c’était 35% efficace. Dans les deux cas, il s’agit d’un niveau de protection insuffisant.

De même, l’expert rappelle en 20 minutes qu’au Royaume-Uni le débat sur la pose d’une seule crevaison pour protéger plus de personnes a été ouvert, bien que cette protection soit intermédiaire. Une possibilité que Sarukhan écarte car il considère que l’idéal est d’obtenir une protection élevée: «C’est mieux bien vacciner peu de personnes cela signifie bon pour beaucoup ». Aussi, avec une seule dose l’organisme est plus exposé à de nouvelles variantes, comme les Britanniques, les Sud-Africains et les Brésiliens, qui se transmettent plus rapidement. Davantage d’anticorps sont nécessaires pour se protéger contre ces souches.

Apparition de nouvelles mutations

La deuxième raison pour laquelle Sarukhan pense que ce vaccin devrait être administré est que ne pas atteindre un «niveau optimal d’anticorps pourrait favoriser le apparition de nouvelles variantes». Il a été démontré que le coronavirus mute constamment, et certaines variantes peuvent se propager plus vite ou être plus mortel. De cette façon, à mesure que l’immunité augmente dans la population, le Le SARS-CoV-2 aura une “pression sélective” plus élevée échapper à l’immunité, et un organisme à faible protection lui permettra de se répliquer et de céder la place à de nouvelles mutations. “On a vu que le le virus accumule les mutations chez les individus avec une infection qui dure deux ou trois mois », explique Sarukhan.

D’autre part, Salvador Macip, chercheur à l’Université de Leicester et professeur à l’Université ouverte de Catalogne, n’est pas d’accord avec Sarukhan. Il pense que ces personnes devraient recevoir la deuxième dose le moment venu, car rien n’indique que le fait qu’une personne ne reçoive pas la deuxième dose augmente les risques de mutation du virus. Des recherches supplémentaires sont nécessaires à ce sujet. De plus, il estime que les personnes qui ont mal reçu le vaccin sont très peu nombreuses et présentent un risque pour la population.