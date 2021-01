COVID-19 :

La campagne de Vaccination contre le virus SRAS-CoV-2, responsable de Covid-19. Et alors que les agents de santé et les personnes âgées se font déjà vacciner, de nouvelles questions se posent quant à savoir qui devrait se faire vacciner. D’une manière spéciale une attention particulière est portée aux femmes enceintes et allaitantes, pour ceux d’entre nous qui ne peuvent pas dire qu’il existe des données capables de fournir des informations définitives sur les risques ou non de ce vaccin, donc ça ne fera pas de mal faire un bref examen de ce que l’on sait à ce jour et de ce que les organes compétents ont exprimé.

Vaccin Covid-19 Peut-il affecter la grossesse ou l’allaitement?

Fin décembre 2020, c’est à ce moment que la population espagnole a commencé à se faire vacciner. Au moment où les doses du vaccin Pfizer sont appliquées dont selon les informations précédentes, n’a pas été suffisamment testé sur des cas spécifiques tels que femmes enceintes et allaitantes.

Cependant dans tous les cas, études fait si loin n’ont pas montré ou suggéré de mécanismes biologiques pouvant associer des vaccins à ARNm comme celui de Pfizer (et aussi celui de Moderna qui commencera bientôt à être appliqué en Espagne), avec des effets indésirables sur la grossesse et les preuves de laboratoire chez les animaux suggèrent l’absence de risque de vaccination, donc une fois la vaccination commencée dans tous les secteurs de la population, cela dépendra de chaque cas et pour les femmes enceintes et allaitantes qui souhaitent se faire vacciner, vous devriez consulter votre médecin pour décider de se faire vacciner ou non.

Bref, on peut comme on dit, hdonner un avis sur ce qui est meilleur ou pas à la fois en cas de grossesse et en cas d’allaitement, bien que Covid-19 puisse également représenter un risque pour ces femmes.

Puis-je me faire vacciner si je suis enceinte?

Comme nous le disons tant, le QUI, en tant qu’organisation internationale ainsi que ministère de la Santé et la Agence européenne des médicaments, recommandent qu’avant de vacciner une femme enceinte, elle soit discutée «au cas par cas» avec le professionnel de santé, afin qu’il puisse évaluer individuellement les bénéfices ou les risques possibles.

D’autre part, le Agence espagnole des médicaments et des produits de santé (AEMPS) répond dans un document de questions et réponses sur Comirnaty qui est le vaccin ARNm contre COVID-19 développé par Pfizer / BioNtech qui les études en laboratoire sur des modèles animaux n’ont pas donné de résultats négatifs, bien que ceux-ci doivent être pris avec prudence, bien que les informations sur les risques pendant la grossesse sont actuellement limités, alors qu’il s’avère inexistante dans le cas de l’allaitement.

Dans tous les cas, le même document explique que l’absence de preuves est “commune” dans les deux groupes puisque “l’expérimentation clinique dans ces cas commence lorsque l’efficacité et la sécurité ont déjà été confirmées dans d’autres groupes”.

En ce qui concerne la Communautés autonomes, certains d’entre eux ont leurs propres directives, bien que tous conviennent que les femmes enceintes ne seront pas vaccinées au début et dans ce cas, cela dépendra de chaque cas, et que ceux-ci doivent également être évalués par un professionnel de la santé.

Malgré cela, on sait déjà par exemple que Catalogne recommande fortement ne recommande pas les femmes enceintes, alors qu’à Madrid, il n’est possible de vacciner que si la femme appartient à un groupe à risque (et toujours sous une évaluation préalable du médecin). Il est également connu que Andalousie et Asturies, le vaccin ne sera “étudié” que dans des “cas particuliers” lorsqu’il y a «une forte transmission communautaire, un risque inévitable d’exposition (comme les agents de santé) ou un risque élevé de maladie grave».

De cette façon, on peut conclure que le vaccin contre Covid-19 n’est pas considéré comme une “priorité” chez la femme enceinte puisque, par ailleurs, dans la majorité des cas de femmes enceintes victimes de coronavirus, la maladie est passée de manière asymptomatique. Ce n’est pas le cas dans les cas compliqués ou si la femme appartient à un groupe à risque.

Que faire si je suis enceinte et que j’appartiens à un groupe à risque?

Comme nous l’avons déjà dit, il s’agira d’analyser chaque cas en détail pour connaître les bénéfices ou les risques que le vaccin peut avoir au regard de la grossesse s’il s’agit d’une femme appartenant à un groupe à risque, bien qu’il y ait des déclarations de l’American Committee on Practices. de la vaccination (ACIP / CDC), qui commentent ceci: “Femmes enceintes et ceux qui allaitent leurs enfants et qui appartiennent aux groupes à risque établis peuvent choisir entre retarder la vaccination jusqu’à ce que plus d’informations soient disponibles ou accepter de se faire vacciner ». Considérant également que le vaccin ne devrait pas poser de risque ou de danger malgré le fait qu’il n’y a toujours pas beaucoup d’informations, ce qui est également exprimé, entre autres, par l’American College of Obstetrics and Gynecology et l’Academy of Breastfeeding Medicine des États-Unis. Etats-Unis

Puis-je me faire vacciner si j’allaite?

Chez les femmes qui allaitent leur bébé, le cas est pratiquement le même que celui des femmes enceintes. En fait les deux le ministère de la santé, aussi bien que Agence espagnole des médicaments, ils ne considèrent pas le vaccin comme un «risque», bien qu’ils expliquent très clairement ce qui précède:

“La décision d’utiliser le vaccin chez les femmes Enceinte ou pendant lactation maternel doit être fait avec l’évaluation d’un professionnel de la santé évaluer individuellement les bénéfices et les risques en fonction de chaque cas.

Concernant ce que les communautés autonomes ont annoncé, Les Asturies et l’Andalousie n’excluent pas la vaccination des mères allaitantes tant qu’ils ont un rrisque élevé contre COVID, mais La Catalogne, en revanche, déconseille vaccination à tout moment pendant la grossesse et l’allaitement. Quant à la Communauté de Madrid n’a émis aucune recommandation jusqu’à la date.

D’un autre côté, le site spécialisé e-Lactancia, rréalisées par des professionnels de l’allaitement, elles ne considèrent pas qu’il y a de risques avec le vaccin contre Covid-19, bien qu’elles considèrent que bien qu’aucune étude ne le prouve (puisque les femmes allaitantes ont été exclues de tous les essais menés), elles considèrent qu’il est tout à fait “improbable” que les composants du vaccin passent dans le lait maternel, si la mère est vaccinée, et si tel est le cas, ils deviendraient “digérés dans l’intestin du nourrisson” par conséquent, «Il semble raisonnable de penser que si le virus est compatible avec l’allaitement, le vaccin le sera d’autant plus qu’il ne contient même pas le virus vivant ».

Il souligne également qu’à cause de cela Les femmes qui allaitent ne doivent pas être exclues du vaccin lorsqu’elles font partie d’un groupe à risque.

Que faire si nous allaitons et appartenons à un groupe à risque?

De cette façon, si vous appartenez à un groupe à risque et que vous allaitez également, la femme devrait avoir le choix du vaccin, bien que, comme dans les cas précédents, il doit être évalué individuellement et toujours selon les directives du professionnel de la santé.

Et si je prévois une grossesse? Puis-je me faire vacciner

On a récemment appris que certains agents de santé et soignants travaillant dans des maisons de retraite avaient décidé de ne pas se faire vacciner pour éviter les risques en cas de grossesse pendant la grossesse, malgré le fait qu’à l’heure actuelle, il n’y aurait aucune preuve évidente que tel est le cas. Quoi qu’il en soit, certaines communautés ne déconseillent pas de ne pas administrer le vaccin, mais précisent quelque chose de très spécifique. En réalité, La Navarre, la Catalogne et l’Andalousie recommandent que deux mois s’écoulent entre l’administration de la deuxième dose du vaccin et le début de la grossesse, tandis que Le comité consultatif des vaccins de l’Association espagnole de pédiatrie recommande d’attendre au moins un mois entre l’administration du vaccin et le début de la grossesse.