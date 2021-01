COVID-19 :

Le 8 janvier, l’Agence européenne des médicaments (EMA) a annoncé que les flacons du Vaccin contre le coronavirus Comirnaty, développé par Pfizer et BioNTech, fournit jusqu’à six doses, et non cinq comme indiqué au début de sa distribution en Europe. Cependant, cette dose supplémentaire n’est atteinte que si vous utilisez un ustensile spécifique: seringues à faible volume mort.

«Pour extraire ces six doses d’un seul flacon, il faut utiliser seringues et / ou aiguilles qui ne laissent pas de volume mort significatif. Tous les flacons de médicaments sont trop remplis car une partie de la dose peut être perdue dans ces espaces morts des seringues et des aiguilles. Pour pouvoir être utilisé, la combinaison du volume mort de la seringue et de l’aiguille doit être inférieure à 35 microlitres”, Spécifie l’EMA dans une instruction.

Qu’est-ce que le volume mort?

Le volume mort fait référence à espace entre l’eau et le piston de la seringue une fois le piston complètement inséré. Autrement dit, c’est le contenu du vaccin qui reste et qui n’est pas injecté. Contrairement aux seringues conventionnelles, qui ont un piston plat et gardent toujours un peu de contenu, un faible volume mort permet de ne pas manquer une dose. Les experts expliquent que plus l’espace est petit, moins les doses sont perdues. Ainsi, les idéaux de l’Agence espagnole des médicaments et des produits de santé (AEMPS) sont ceux de 1 mlles habituelles pour l’injection d’insuline, avec un volume mort de 35 microlitres maximum.

Cependant, en Espagne, de nombreuses communautés n’ont pas utilisé ces seringues, elles ne parviennent donc pas à profiter de la sixième dose des flacons, comme le rapporte Cadena Ser, qui a souligné Madrid, Catalogne ou Andalousie comme certains des territoires où des doses ont été gaspillées. Cependant, 20minutos indique que la Communauté de Madrid a déjà acquis un lot de plus de 280000 seringues approprié pour éviter ce problème.

L’Espagne fabrique ce type de seringues

Malgré le problème qui existe en Espagne avec le gaspillage de doses, c’est dans notre pays que sont fabriquées les seringues à faible volume mort. Plus précisément, dans Fraga (Huesca). La multinationale Becton Dickinson (BD) Elle possède une usine dans cette ville de 15 000 habitants et c’est à elle qu’elle a confié l’élaboration de cet ustensile.

Comme Lourdes López, directrice générale de BD pour l’Espagne et le Portugal, a détaillé dans ABC le mois dernier, la seringue fabriquée par son entreprise contient une pièce qui entre dans le piston qui permet délivrer 100% de la dose. J’ai déjà prédit à ce moment-là, pour profiter de la dose complète permettrait d’atteindre 15 à 19% de population en plus par rapport au reste des modèles, avec le conséquent Efficacité, «Puisque beaucoup plus de personnes peuvent être vaccinées», en supposant également un économies économiques: «Nous avons calculé que, uniquement en Espagne, l’utilisation de nos vaccins permettra d’économiser plus de 100 millions d’euros dans les vaccins, car ceux-ci ont été acquis dans des flacons multidoses et non à doses individuelles ».