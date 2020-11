COVID-19 :

La société américaine de biotechnologie Moderne, spécialisé dans ARN messager, a annoncé ce lundi le 94,5% d’efficacité de votre candidat vaccin contre le coronavirus. Cette annonce intervient une semaine après La société pharmaceutique américaine Pfizer et la société de biotechnologie allemande BioNTech annoncent 90% d’efficacité de leur vaccin contre COVID-19.

Stéphane Bancel, son PDG

La société Moderna a son siège à Cambridge, Massachusetts, États Unis, et son directeur exécutif est Stéphane Bancel depuis 2011. L’entreprise était fondée en 2010 par Derrick Rossi, Biologiste canadien des cellules souches et professeur le Département des cellules souches et de la biologie régénérative, Harvard Medical School et est actuellement présidé par Stephen Hoge.

Avant de rejoindre la société américaine, Bancel a été directeur exécutif de la société française de diagnostic bioMérieux SA pour cinq ans. De juillet 2000 à mars 2006, il a occupé divers postes dans le secteur pharmaceutique Eli Lilly et compagnie, y compris celui de directeur général en Belgique et celle de Directeur exécutif de la stratégie de fabrication mondiale et de la chaîne d’approvisionnement. Avant Lilly, c’était aussi Directeur des ventes et du marketing Asie-Pacifique pour l’entreprise de biotechnologie bioMérieux.

“Notre vaccin peut prévenir le COVID-19”

Dans la déclaration de l’entreprise, le même PDG, Stéphane Bancel A exprimé: «C’est un moment crucial dans le développement de notre candidat vaccin COVID-19. Depuis le début du mois de janvier, nous poursuivons ce virus avec l’intention de protéger le plus de personnes possible dans le monde. Depuis le début, nous savons que chaque jour est important “, a ajouté.

“Cette analyse intermédiaire positive de notre étude de phase 3 nous a donné la première validation clinique que notre vaccin peut prévenir la maladie COVID-19, y compris les maladies graves.”, Conclut Bencel.

Liste de stock

Les revenus de la société américaine ont atteint 60,2 millions de dollars au cours de l’année 2019. Le cours de l’action de Moderna était 103,5 dollars par action (environ 87 euros) le vendredi. Dans les dernières heures, La société a renforcé sa cotation en bourse au-dessus de 15% dans les opérations préalables à son ouverture.