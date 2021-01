COVID-19 :

Dr Elmer Huerta: “Le vaccin n’altère pas l’ADN” 1:58

(CNN espagnol) – Le Dr Elmer Huerta a reçu mardi le vaccin Moderna contre le coronavirus. Le Dr Huerta a participé à l’étude de Moderna et des National Institutes of Health des États-Unis.

Au cours de la phase 3 de l’étude, le Dr Huerta a reçu le vaccin ou un placebo en août 2020.

Dans cet épisode, nous savons que ce qui a été administré était le placebo et nous savons quel est le processus suivi par une personne qui a participé à une étude clinique maintenant que le vaccin a été approuvé.

Vous pouvez écouter cet épisode sur Apple Podcasts, Spotify ou votre plate-forme de podcast préférée, ou lire la transcription ci-dessous.

Bonjour, je suis le Dr Elmer Huerta et c’est votre dose quotidienne d’informations sur le nouveau coronavirus, des informations qui nous l’espérons seront utiles pour prendre soin de votre santé et de celle de votre famille.

Le Dr Huerta est choisi pour l’étude de Moderna

C’était très excitant pour moi de raconter – dans les épisodes des 19 et 20 août – ma participation en tant que bénévole à l’étude de phase 3 du vaccin de Moderna aux États-Unis.

Après avoir lu les études scientifiques publiées sur le développement de ce vaccin, j’ai conclu que les avantages de la participation l’emportaient de loin sur les risques possibles du vaccin expérimental.

Jusque-là, des études de phase 1 et de phase 2 avaient montré que le vaccin était capable de protéger contre l’infection par le nouveau coronavirus et que les effets secondaires se limitaient à la douleur au site d’injection, la fatigue, la fièvre, la douleur dans le corps. tête et frissons. Autrement dit, des symptômes très similaires à ceux que l’on ressent lors du vaccin contre la grippe.

L’étude de phase 3 visait à quantifier le niveau d’efficacité du vaccin et à découvrir de nouveaux effets secondaires potentiels.

Après m’être inscrit et avoir reçu l’appel téléphonique initial, j’ai accepté de me porter volontaire.

Vaccin ou placebo? Tout est affaire de chance

Après l’entretien, j’ai signé le consentement éclairé, et le moment le plus important de l’étude est arrivé: le dessin d’un ordinateur qui déterminerait si j’allais recevoir le placebo ou le vaccin.

C’était un moment très spécial car l’injection qu’ils allaient me faire était déterminée par hasard; je ne pouvais rien faire pour influencer ce qu’ils allaient injecter.

C’est ainsi que j’ai reçu le 19 août la première injection et la seconde le 14 septembre. Je ne savais pas de quoi ils m’injectaient.

De l’absence presque complète de symptômes, j’ai toujours supposé que j’avais reçu le placebo, mais après avoir lu les études préliminaires de phase 3, j’ai découvert que de nombreux volontaires n’avaient eu aucun symptôme, de sorte que le mystère a continué pendant tous ces mois.

L’étude de Moderna pour le vaccin: que s’est-il passé après l’injection?

Le temps a passé, l’étude a recruté les 30 000 volontaires dont elle avait besoin, et comme nous l’avons décrit dans l’épisode du 16 novembre, une analyse préliminaire des données a révélé que le vaccin avait atteint une efficacité de 94,5% dans la prévention des infections.

Cela a conduit, comme nous l’avons également décrit dans l’épisode du 18 décembre, la Food and Drug Administration des États-Unis à autoriser le vaccin de Moderna pour une utilisation d’urgence chez l’homme.

Il y a quelques semaines, et respectant l’accord avec les volontaires, les coordinateurs nous ont dit d’être vigilants car, dans les prochains jours, il serait possible de savoir si au cours de l’étude nous avions reçu le placebo ou le vaccin.

Le résultat de l’étude: avez-vous reçu le vaccin ou le placebo?

Eh bien, ce jour est venu. Aujourd’hui j’ai eu mon rendez-vous à l’hôpital et le code secret de ma participation à l’étude a été révélé.

J’avais reçu le placebo, alors ils m’ont proposé le vaccin, ce que j’ai accepté, et après avoir signé un nouveau consentement éclairé, ils ont vacciné mon épaule gauche.

La raison de vous parler de cet épisode de ma vaccination est de souligner la valeur de la science dans cette pandémie.

Tout d’abord, je suis très heureux que ma participation à l’étude ait aidé à montrer que le vaccin est sûr et efficace et que de nombreuses personnes peuvent en bénéficier.

Deuxièmement, il est très intéressant de participer à une étude en double aveugle, dans laquelle ni la personne étudiée (en l’occurrence moi) ni ses médecins ne savent quel produit a été administré.

Et troisièmement, qu’en moins d’un an, comme on se souvient que le génome du virus a été mis par plusieurs scientifiques chinois sur Internet le 11 janvier 2020, la science a réussi à obtenir un vaccin qui est appliqué à des millions de personnes.

Ce développement rapide n’a pas été fait en sacrifiant les étapes nécessaires pour développer un vaccin efficace et sûr.

L’importance du vaccin et des études cliniques

Les études du stade clinique, c’est-à-dire celles menées chez l’homme, ont respecté les canons scientifiques et les résultats publiés dans des revues scientifiques, ayant documenté une très haute efficacité dans la prévention des infections et l’enregistrement des effets secondaires mineurs.

Cela fait plusieurs heures que j’ai été vacciné et j’ai une douleur à l’épaule, un peu comme la douleur qui survient après un vaccin contre la grippe. J’attendrai que d’autres effets secondaires se manifestent dans les prochains jours, avant de recevoir la deuxième dose le 2 février.

Ce dont je suis sûr, c’est que je me sens très chanceux d’avoir reçu une couche de protection supplémentaire, m’empêchant d’être infecté par un virus dont l’effet est imprévisible.

Si j’étais tombé malade, j’aurais pu tomber chez 80% des personnes qui développent une maladie bénigne, chez 15% qui développent une maladie plus grave et tombent au lit ou chez 5% de celles qui sont hospitalisées, deviennent compliquées et peuvent même mourir .

La pensée avec laquelle je veux vous quitter est la suivante: ne pensez pas à qui se fera vacciner tôt ou tard. Pensez à ce que vous ferez lorsque vous aurez l’occasion de vous faire vacciner. Espérons qu’ils décident de le faire et de se protéger.

