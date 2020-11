COVID-19 :

Le pharmacien américain Pfizer et la société allemande de biotechnologie BioNTech ont annoncé ce matin 90% d’efficacité de votre vaccin contre le coronavirus, une nouvelle qui donne l’espoir à l’humanité de commencer à combattre la maladie le plus rapidement possible.

En ce qui concerne la Administration des aliments et des médicaments des États-Unis (FDA) approuver le demande d’autorisation de vaccin, l’antidote commencera à être distribué dans États-Unis et Union européenne, Royaume-Uni, Canada et Japon, mais un problème se pose, Comment le vaccin sera-t-il conservé pendant l’accouchement?

Conservation à -70 ºC

Comme indiqué dans Twitter journaliste indépendant Principe de Marsupia, «Ce vaccin a besoin d’une chaîne du froid de -70 ° C. Ce n’est pas du tout facile. Vacciner des MILLIONS de personnes et mettre en place une chaîne du froid à -70 ° C prend des mois de planification et de préparation “, a-t-il tweeté.

Suivant les plans des créateurs du vaccin, Ils prévoient de demander l’autorisation de la FDA à la fin de ce mois de novembre. Si l’administration approuve la distribution du médicament, cela commencerait à être distribué au mois de décembre, avant la fin de 2020. Mais le désavantage de la conservation de l’antidote se pose, que comme Marsupia l’a expliqué Il doit être à une température inférieure à -70 ° C. Cela signifie que les doses nécessitent entretien dans des congélateurs spéciaux.

La température à laquelle l’antidote doit être conservé est due à sa fabrication par un brin de ARN messager du coronavirus. Ce matériel génétique est celui qui doit être conservé en dessous de -70 ° C.

Premières doses en décembre

En raison du grand nombre de doses qui seraient distribuées dans tous les États avec des contrats signés avec la société pharmaceutique (200 millions pour l’Union européenne) et la société allemande, il devrait y avoir un grand nombre de congélateurs spéciaux, quelque chose que, pour l’instant, les experts n’ont pas compté lors de la distribution du vaccin. Pour ce que les pays recevant l’antidote doivent se mettre au travail dès que possible, car il est probable que, si sa distribution est approuvée, le vaccin atteindra les pays qui ont acheté des doses entre décembre et janvier.

Administré en quelques heures

Mais en plus de conserver les doses dans des congélateurs spéciaux, le vaccin doit être administré aux personnes dans les quelques heures après avoir été retiré des glacières dans lesquelles il est conservé. Pays comme Allemagne Ils envisagent déjà des options pour le stockage et la conservation des doses, mais en L’Espagne n’a pas encore donné de détails sur l’endroit où les vaccins seraient conservés ni sur leur mode de livraison.

Il reste peu de temps et le premier vaccin efficace contre le coronavirus pourrait commencer à être expédié dans quelques semaines. L’expédition dans différentes parties du monde nécessite un plan spécifique et très complexePar conséquent, les pays dans lesquels le vaccin Pfizer et BioNTech seront distribués devront commencer à travailler dès aujourd’hui dans environ plans de conservation efficaces pour des millions de doses de vaccin COVID-19.