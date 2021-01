COVID-19 :

Environ 52% après la première dose et plus de 90% efficace après avoir reçu la seconde. Telles étaient les estimations annoncées par Pfizer sur l’efficacité de son vaccin une fois les essais cliniques pertinents réalisés. La rapidité à le confirmer et les différents tests de sécurité passés avant que les différentes autorités ne soient raisons suffisantes pour l’approuver.

Depuis, il a été distribué sur toute la planète, dans certains pays avant d’autres. ET l’un des plus avancés dans le processus de vaccination, Israël, remet en question les pourcentages mentionnés, ce qui a amené d’autres nations à commencer à faire leurs recherches.

Tout à la suite de une analyse par un groupe d’experts d’Israël, qui indique que la protection de la première dose du vaccin Pfizer serait nettement inférieure, 33%, par rapport aux 52% qui avaient été déclarés à l’époque. Bien qu’au contraire, avec la deuxième dose, les anticorps pourraient augmenter.

Alerte au Royaume-Uni, un autre des pays avancés

Face aux avantages d’être parmi les premiers à démarrer quelque chose d’aussi délicat que la vaccination, il y a l’inconvénient d’être aussi le premier à en voir les conséquences. Pour lui, Ces nouvelles données d’Israël, où le vaccin a commencé à être distribué plus tôt qu’au Royaume-Uni, ont déclenché leurs alarmes.

Patrick Vallance, conseiller scientifique du gouvernement britannique, a déclaré au réseau de télévision Sky News que l’efficacité du vaccin sera étudiée “très attentivement”à. «Dans la pratique réelle, les choses sont rarement aussi bonnes que pendant les répétitions», explique-t-il, ajoutant sur l’efficacité: “Ce ne sera probablement pas aussi élevé dans la pratique, je ne pense pas que ce sera aussi bas que ces chiffres le suggèrent.”

En réalité, la grande efficacité annoncée pour la première dose du vaccin Pfizer a conduit le Royaume-Uni à vouloir reporter la deuxième injection à 12 semaines par rapport aux trois premières, en se fondant sur ce pourcentage pour donner la priorité à atteindre le plus grand nombre de personnes possible avec la première dose.

Pendant ce temps, ils continuent d’atteindre des chiffres alarmants d’infections et de décès, avec un record presque quotidien. «Dans certains cas, cela ressemble à une zone de guerre en termes de choses auxquelles certaines personnes doivent faire face», dit-il à propos de l’effondrement du système de santé. “Je crois que il est fort probable que nous devrons être vaccinés régulièrement, au moins pendant quelques années»Ajoute Vallance.

Que se passe-t-il en Israël?

Lundi dernier, Israël a atteint 10000 nouvelles infections à coronavirus, et la situation n’est pas bonne malgré l’avancée de la vaccination. Comme The Guardian recueille, des milliers d’Israéliens continuent de tomber malades après avoir été vaccinés, et sa responsable de la santé publique, Sharon Alroy-Preis, explique que la plupart n’avaient pas développé suffisamment d’anticorps.

Il a également été noté que 30% à 40% des nouvelles infections étaient causées par la variante identifiée pour la première fois au Royaume-Uni. «Nous assistons à des infections très importantes et rapides et c’est vraiment une course entre ce vaccin et le vaccin», déclare Alroy-Preis.